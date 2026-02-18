Solsona ha acollit la 44 Assemblea Diocesana de l'Hospitalitat de Lourdes

El passat diumenge, 15 de febrer, va tenir lloc la 44 assemblea de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, al Seminari de Solsona.Van començar amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe de Solsona a la Catedral i la veneració de la imatge de la Mare de Déu.\r\n\r\nTot seguit, al Seminari, és presentà el tema de l'any, "Alegra't, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós", a càrrec del consiliari, Mn. Joan Francesc Casals, que donà pas al l'Assemblea ordinària i extraordinària amb renovació de nous membres a la Junta Diocesana. I a les 14h., van acabar amb un dinar de germanor.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tHospitalitat de Lourdes a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tHospitalitat de Lourdes a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tHospitalitat de Lourdes a Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n