18 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Solsona ha acollit la 44 Assemblea Diocesana de l'Hospitalitat de Lourdes

Aquest passat diumenge 15 de febrer

  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona -
  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona -
  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona -
  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de febrer de 2026 a les 08:30

El passat diumenge, 15 de febrer, va tenir lloc la 44 assemblea de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, al Seminari de Solsona.Van començar amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe de Solsona a la Catedral i la veneració de la imatge de la Mare de Déu.

Tot seguit, al Seminari, és presentà el tema de l'any, "Alegra't, plena de gràcia, el Senyor és amb Vós", a càrrec del consiliari, Mn. Joan Francesc Casals, que donà pas al l'Assemblea ordinària i extraordinària amb renovació de nous membres a la Junta Diocesana. I a les 14h., van acabar amb un dinar de germanor.

 

  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona

 

  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona

 

  • Hospitalitat de Lourdes a Solsona

 

Et pot interessar