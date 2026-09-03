Solsona insisteix en la «tolerància zero» davant agressions a la Festa Major i amplia els Punts Lila

L’Ajuntament de Solsona opta per un missatge directe: espais festius lliures de violència durant la Festa Major. L’aposta: "tolerància zero" a les agressions sexuals i LGBTIfòbiques. Per reforçar-ho, el consistori organitza la presència de Punts Lila les dues nits principals dedicades al públic jove. Aquest servei aborda informació, prevenció, atenció, orientació i acompanyament en cas de violència masclista, sexual o LGBTIfòbica. Visibilitzar aquestes situacions i fomentar la sensibilització formen part de les funcions bàsiques d’aquest dispositiu.
Funcionament del Punt Lila durant la Festa Major
La sala polivalent acollirà el primer Punt Lila, obert entre una i sis de la matinada del dimarts al dimecres, paral·lelament als concerts de Banda Neon i els DJ Monty i DJ K-ZU. El segon servei es trasllada a la plaça del Camp, actiu de la una a les cinc del matí de dimecres a dijous, en el marc de les actuacions de Doctor Prats i La Quinta. L’experiència de l’any passat: 167 persones ateses en dues nits, principalment per rebre informació i sensibilització. No es va registrar cap agressió entre els assistents. El període amb més activitat va ser d’una a dos quarts de cinc de la matinada.
Col·laboració i prevenció d’agressions masclistes i LGBTIfòbiques
La gestió del Punt Lila, igual que l’any anterior, recau en Antisida Lleida, treballant conjuntament amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Solsonès. L’objectiu és prioritzar la prevenció i la resposta enfront d’agressions masclistes, sexuals o LGBTIfòbiques dins l’oci nocturn, i afavorir que la Festa Major sigui un espai segur i respectuós per tothom.