Solsonès amb Palestina promou una campanya de boicot a la farmacèutica israeliana Teva

Des de Solsonès amb Palestina s'han adherit a la campanya estatal de boicot a la farmacèutica israeliana TEVA en un moviment estratègic per ajuntar forces entre tots els col·lectius i persones que volen i demanen la fi del genocidi.
QUI ÉS TEVA?
La companyia farmacèutica TEVA és una empresa multinacional israeliana que és líder europeu i un dels líders mundials en la producció de medicaments genèrics. També produeix altres medicaments propis, de marca, com ara l'Ajovy ©, que s'usa en la prevenció de les migranyes.
PER QUÈ PROPOSEN EL SEU BOICOT?
Des dels seus orígens al començament del segle XX, aquesta companyia ha format part de l'entramat econòmic que sustenta l'ocupació del territori palestí. Ha donat suport explícitament a l'Exèrcit d'Israel (IDF) durant el Genocidi en curs i ha facilitat als empleats que vagin “a la guerra”. Amb els impostos que paga al govern sionista, es finança l'apartheid. Entre els propietaris hi ha grups d'inversió sionistes que donen suport a l'expansió de les colònies d'ocupació a Cisjordània, Jerusalem Est i la compra d'armes.
A més, Teva es beneficia de l'ocupació il·legal, ja que genera un mercat captiu en facilitar-li a Teva posicions privilegiades al mercat farmacèutic dels territoris palestins ocupats. Això permet comercialitzar àmpliament els seus productes farmacèutics en aquests territoris, competint de manera directa i deslleial amb la resta d'empreses farmacèutiques, incloses les palestines.
QUÈ ÉS EL BOICOT I EL BDS?
El boicot, és a dir, no consumir productes o serveis d'una determinada empresa, és una eina de lluita que va demostrar la seva efectivitat en el moviment antiapartheid sud-africà. El boicot a empreses sud-africanes va ser clau per enderrocar el cruel sistema d'apartheid.
El moviment Boicot, Desinversió i Sancions (BDS) és un moviment de lideratge palestí inspirat en aquesta experiència i insta a actuar per pressionar Israel perquè respecti el dret internacional.
Des de setembre de 2025 el Moviment BDS identifica Teva com un dels objectius prioritaris per fer boicot econòmic a Israel i aquesta campanya s'insereix en aquesta línia de treball.
A QUI VA DIRIGIT EL BOICOT?
A consumidors de productes farmacèutics TEVA, a les farmàcies que els dispensen, als sanitaris que els recepten i a les institucions que firmen contractes de compra amb TEVA.
Des de Solsonès amb Palestina s'adhereixen a la campanya de boicot i començen a fer-ne ressó per tota la comarca i és per això que animen i proposen a les farmàcies, sanitaris i a tota la població de la comarca a deixar de consumir i comprar els productes TEVA i a que s’uneixen de manera visible al boicot a favor de la població palestina.
Tanmateix, també demanen al Consell Comarcal del Solonès que trenqui els compromisos de compra amb TEVA per al subministrament d’aquests al Centre Sociosanitari del Solsonès buscant altres alternatives que no estiguin implicades amb el genocidi.
Per més informació es pot anar a la web tevanogracias.com i informar-se de tota la campanya així com descarregar-se tots els materials de difusió, suma't al boicot!