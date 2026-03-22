22 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Sortida cultural al Saló de l’Ensenyament dels alumnes de segon de batxillerat de l’Institut

El passat divendres 20 de març, cinquanta alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Francesc Ribalta van realitzar una sortida cultural a Barcelona per visitar el Saló de l’Ensenyament

  • Institut Francesc Ribalta de Solsona al Saló de l'Ensenyament
Publicat el 22 de març de 2026 a les 07:53

Aquesta visita s’emmarca dins les activitats de tutoria del segon i tercer trimestre, en què es treballen tant la presa de decisions com l’orientació acadèmica. En aquest context, l’alumnat ha pogut assistir a diverses xerrades impartides per professionals de la majoria d’universitats catalanes: UB, UAB, UdL, UdG, UPF, URV, UPC i UManresa.

 

El Saló, que enguany celebra la 39a edició, és una fira on els estudiants poden descobrir tota l’oferta d’estudis postobligatoris i rebre orientació per triar el seu futur acadèmic. Reuneix en un sol espai universitats, cicles formatius, batxillerats i estudis artístics o esportius. Enguany comptava amb prop de 230 expositors, incloent-hi totes les universitats catalanes. A més, s’hi ha reforçat el servei d’orientació amb un equip de catorze psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs que atenien consultes de manera individualitzada.

 

“Volem confirmar un cop més el nostre paper clau com a guia dels joves del país, oferint eines facilitadores tant a ells com als professionals i a les famílies que els poden aconsellar”, explica la directora del Saló, Montse Corominas. L’objectiu, en el marc de la Setmana de la Formació i el Treball, és “posar llum al procés de presa de decisions i oferir una orientació personalitzada i de qualitat”.

La visita del nostre alumnat va tenir lloc de dos quarts de deu del matí a dos quarts d’una del migdia. Enguany se’n va poder fer un molt bon aprofitament, perquè hi havia menys cues als estands del que és habitual en aquest primer torn de visites del dia.

