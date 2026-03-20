L’excel·lència en la recerca de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona torna a ser premiada per la Generalitat

L’Institut Francesc Ribalta de Solsona torna a estar d’enhorabona. El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha fet pública la resolució dels Premis de Recerca Jove, i el centre solsoní n'ha estat un dels grans protagonistes en rebre tres guardons per treballs d'investigació d'alt nivell. Aquest reconeixement no és un fet aïllat, sinó que confirma la línia d’excel·lència del batxillerat al centre, que ja va obtenir premis en les edicions de 2022 i 2024 (com el reconegut treball de Miguel Magín sobre tecnologia romana).
Tres mirades des de la ciència i el compromís social
Els treballs premiats enguany destaquen per la seva diversitat temàtica, combinant el rigor del laboratori amb l'anàlisi sociològica i la sensibilitat cap a la salut.
Laia Camps Pujol ha estat guardonada pel seu treball titulat Un regard sur l'intolérance au lactose: un voyage pour la science et la vie des intolérants. Escrit íntegrament en francès, el projecte analitza la intolerància a la lactosa des d’una vessant multidisciplinària: des d’entrevistes a experts i enquestes a la població de Solsona, fins a proves de laboratori per verificar l'eficàcia de la neteja d'estris de cuina en l'eliminació de traces de lactosa.
Maria Clotet Solsona ha rebut el premi per Leucèmia Infantil: Una Mirada Profunda al seu Diagnòstic i Tractament. La Maria ha investigat els avenços en les taxes de supervivència i tractaments d'avantguarda com la teràpia CAR-T. Com a producte final, ha creat una pàgina web per conscienciar la població i trencar mites sobre la malaltia, especialment entre les famílies.
Jana Puigpinós Pracht ha obtingut el reconeixement amb el seu treball El paper de les dones a les zones rurals, canvi?. A través de 28 entrevistes a dones de diferents generacions de l’Alt Urgell i el Solsonès, la Jana ha teixit una crònica de l'evolució del rol femení des del franquisme fins a l’actualitat, posant el focus en la conquesta de la independència econòmica i els reptes de la igualtat real en l'entorn rural.
Una trajectòria de constància
Des del centre es destaca que aquests premis són el reflex de l'esforç col·lectiu. "És un orgull que tres treballs hagin estat reconeguts per un jurat extern i independent. Això evidencia la constància i la qualitat de l’ensenyament de batxillerat a l’institut". També es destaca que el nivell de la resta de l'alumnat ha estat excel·lent, fruit d'un procés d'investigació intensiu que prepara els joves per al seu futur acadèmic.
L’Institut Francesc Ribalta reafirma el seu compromís amb la recerca, situant el nom de Solsona en el mapa de l’excel·lència educativa de Catalunya.