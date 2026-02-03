Una de cada 7 persones grans del Solsonès presenta un grau de soledat alt o molt alt

El Solsonès ha dut a terme una enquesta comarcal sobre la soledat no volguda, adreçada a persones majors de 60 anys, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre aquesta realitat, conèixer-ne l’abast i analitzar-ne l’impacte en el benestar emocional i social de la població. Els resultats mostren que la soledat no volguda és una realitat social sovint invisible, però present, amb una incidència directa en el benestar emocional i la salut mental de les persones.
Prop d’una de cada dues persones enquestades manifesta situacions de soledat moderada; és a dir, es poden sentir soles ocasionalment o trobar a faltar algú amb qui parlar o compartir moments, ja que “és normal tenir aquests sentiments en algunes etapes de la vida”. Per altra banda, 1 de cada 7 persones presenta un grau de soledat alt o molt alt, situacions en què es recomana demanar ajuda i buscar espais de relació o suport professional.
En els resultats de la diagnosi s’identifiquen diversos factors que poden influir en experimentar situacions de soledat no volguda, com ara el fet de ser home; viure en una masia o en municipis petits; tenir entre 60 i 64 anys, fet que coincideix amb l’etapa prèvia a la jubilació; patir limitacions físiques importants i necessitar ajuda, o no disposar de vehicle propi ni de suport per al desplaçament. També poden manifestar sentiments de soledat persones que resideixen en una residència o que conviuen amb fills o altres familiars, ja que la convivència no sempre actua com a factor protector, sinó que depèn de la qualitat i el significat dels vincles.
Pel que fa a les mesures proposades per prevenir la soledat no volguda, les persones enquestades destaquen la importància de les xarxes comunitàries i de proximitat, així com del voluntariat. En aquest sentit, disposar de més espais de relació, promoure activitats comunitàries o participar en entitats aportant part del temps personal podria contribuir a reduir la sensació de soledat.
L’enquesta ‘Quan la soledat no es tria, escolta com et sents’ forma part de la Diagnosi de les persones grans en situació de soledat no volguda al Solsonès, un projecte impulsat pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport de tots els ajuntaments de la comarca, i realitzat per la cooperativa Raiels, S.C.C.L., que s’emmarca en el Pla comarcal d’envelliment km0 del Solsonès.
L’estudi s’ha adreçat a persones majors de 60 anys residents al Solsonès i ha recollit un total de 386 respostes, que representen el 15,6 % de l’univers de referència. Per garantir l’accessibilitat, l’enquesta s’ha ofert en doble format: en línia, mitjançant un formulari web difós a través decanals digitals, i en paper, especialment pensat per a persones amb menys competències tecnològiques o amb dificultats d’accés a aquestes eines. La recollida de dades s’ha dut a terme durant els mesos de juny i juliol de 2025.
Pel que fa a l’instrument de mesura, el nivell de soledat s’ha avaluat mitjançant l’escala de De Jong Gierveld, una eina psicomètrica àmpliament utilitzada en investigacions socials i psicològiques per mesurar el sentiment de soledat, tant des d’una perspectiva emocional com social, especialment en poblacions d’edat avançada.