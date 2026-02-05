Unes seixanta persones commemoren el Dia Mundial Contra el Càncer a Solsona

Dissabte dia 31 de gener, s’ha celebrat Dia Mundial Contra el Càncer a la plaça de la catedral de Solsona, en l’acte organitzat per l’associació Fènix, responent a la convocatòria que la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC) fa anualment arreu del món.
Aquest, és el segon any d’una campanya que acaba el 2027 amb el lema : «UNITS PER LA SINGULARITAT» on és situa a les persones i les seves històries, que són úniques i singulars, en el centre d’atenció; amb la finalitat d’augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control de la malaltia.
Lis Rodriguez, solsonina d’adopció, ha ofert un apunt musical amb dues peces, iniciant l’apertura de l’acte, juntament amb l’Escola de dansa de Solsona que ha ofert un duet de competició.
L'alcaldessa de Solsona Judit Gisbert, acompanyada per la presidenta del Consell Comarcal Claustre Sunyer i per la diputada a la Diputació de Lleida Elisabet Colell, en el seu parlament ha destacat «el paper important de les entitats com l’associació Fènix que donen servei a la comarca.»
Dani Solé ha llegit un manifest , fent una crida a les institucions per actuar amb decisió, proposant alguns canvis que poden marcar la diferència i ha finalitzat convidant als assistents a encendre unes llànties en record de les persones que ens han deixat en la lluita contra la malaltia.
Finalment l’Escola de dansa Solsona ha conclòs l’acte amb una exhibició de hip-hop.