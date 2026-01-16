16 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Un mosso salva la vida d’un nen de 5 anys que s’ennuegava en un restaurant de Solsona

La ràpida intervenció d’un mosso d’Esquadra va ser decisiva per salvar la vida d’un nen de cinc anys que s’estava ofegant en un restaurant de Solsona. Els fets van tenir lloc diumenge 11 de gener al migdia, segons ha publicat Regió7

  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra
  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 07:27

L’infant, l’Ares, es trobava dinant amb la seva família —els pares i els avis, veïns de Vilanova i la Geltrú— al restaurant de la Cabana d’en Geli, després d’haver passat el matí a la neu al Port del Comte. Tot just començar l’àpat, el nen es va ennuegar amb una patata fregida de bossa i, malgrat els intents dels familiars per ajudar-lo, va començar a respirar amb molta dificultat.

A les 14.21 h, la família va alertar el 112. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra que es trobava molt a prop va arribar al lloc en qüestió de minuts. Quan els agents van entrar al restaurant, la mare sortia amb el nen als braços, visiblement sense forces i amb signes evidents d’ofegament.

El Daniel,mosso d'esquadra de 36 anys i veí de Badalona, no va dubtar ni un segon i va iniciar la maniobra d’Heimlich. Després de dos intents sense èxit, al tercer el nen va reaccionar sobtadament. L’agent el va deixar a terra, on ja s’aguantava dret i començava a respondre preguntes, just en el moment en què arribava l’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’infant va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per precaució i al cap d’unes hores es va confirmar que es trobava bé. El mateix mosso va contactar posteriorment amb la família per interessar-se per l’estat del nen. L’agent reconeix que encara no ha assimilat del tot el que va passar i assegura que salvar una vida, i especialment la d’un infant, dona sentit a tots els esforços de la seva professió, tal com recull Regió7.

Et pot interessar