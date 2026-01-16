Un mosso salva la vida d’un nen de 5 anys que s’ennuegava en un restaurant de Solsona

L’infant, l’Ares, es trobava dinant amb la seva família —els pares i els avis, veïns de Vilanova i la Geltrú— al restaurant de la Cabana d’en Geli, després d’haver passat el matí a la neu al Port del Comte. Tot just començar l’àpat, el nen es va ennuegar amb una patata fregida de bossa i, malgrat els intents dels familiars per ajudar-lo, va començar a respirar amb molta dificultat.
A les 14.21 h, la família va alertar el 112. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra que es trobava molt a prop va arribar al lloc en qüestió de minuts. Quan els agents van entrar al restaurant, la mare sortia amb el nen als braços, visiblement sense forces i amb signes evidents d’ofegament.
El Daniel,mosso d'esquadra de 36 anys i veí de Badalona, no va dubtar ni un segon i va iniciar la maniobra d’Heimlich. Després de dos intents sense èxit, al tercer el nen va reaccionar sobtadament. L’agent el va deixar a terra, on ja s’aguantava dret i començava a respondre preguntes, just en el moment en què arribava l’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’infant va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per precaució i al cap d’unes hores es va confirmar que es trobava bé. El mateix mosso va contactar posteriorment amb la família per interessar-se per l’estat del nen. L’agent reconeix que encara no ha assimilat del tot el que va passar i assegura que salvar una vida, i especialment la d’un infant, dona sentit a tots els esforços de la seva professió, tal com recull Regió7.