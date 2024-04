L'Ajuntament d'Arbúcies entrega els Premis de Recerca a tres alumnes de l'Institut Montsoriu

El Museu Etnològic del Montseny va acollir la setena edició dels Premis de Recerca Ajuntament d'Arbúcies (PRAA). Uns guardons que premien els millors treballs de recerca d'alumnes de 2n de batxillerat de l'Institut Montsoriu. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor d'Educació, Jaume Salmeron, i de la directora de l'INS Montsoriu, Sílvia Carbó.

La directora de l’INS Montsoriu va ser l’encarregada d’encetar l’acte i va posar de manifest “la feina de les alumnes que s’han hagut d’enfrontar a un repte acadèmic de gran envergadura i ho han superat amb escreix”. Carbó va agrair a l’alumnat, però també a les seves famílies i a tot el professorat del centre per acompanyar-los en tot aquest procés de recerca. Una recerca, va dir: “rigorosa, detallada i acompanyada”. Va agrair també a l’Ajuntament per seguir apostant per aquests premis que “doten de prestigi la recerca i la feina feta des del centre”.

Per la seva banda, el regidor d’Educació va felicitar també les alumnes pels resultats obtinguts, constatant que Arbúcies té un jovent amb gran talent.

Tot seguit, es van presentar els premiats d'aquest 2024, que van ser, pels millors treballs de recerca, Yasmina Bannadi i Irma Masnou i el premi d’innovació social per a Judith Gràcia. Abans de l'entrega dels diplomes corresponents, els guardonats van fer una breu presentació dels seus treballs.

La primera d’elles va ser Judith Gràcia, amb el treball Matemàtiques aplicades al Castell de Montsoriu, en el qual es demostra que les matemàtiques s’amaguen darrere de moltes estratègies militars i, per tant, van contribuir a que el castell fos inexpugnable. També corrobora la hipòtesis que els angles d’inclinació de les teulades van ser un factor determinant en l’autosuficiència del castell durant el setge.

La segona exposició va anar a càrrec de Yasmina Bannadi, amb el treball Què s’amaga darrere el color dels teus cabells?Els diferents tipus i la seva anàlisi fisicoquímica. Un treball en el qual es van determinar les característiques de 45 mostres de cabell en estat natural partint d’uns paràmetres fisicoquímics concrets.

La tercera i última presentació va ser la del treball La importància de les propietats fisicoquímiques de l’aigua vers els cultius, d’Irma Masnou. Una recerca en la qual es va fer un estudi de germinació, un estudi de mongeteres i un anàlisi de les aigües per concloure que l’aigua que resulta més beneficiosa pel creixement de les plantes és la de la Font Picant, la qual conté la quantitat més elevada de sals minerals.

Un cop feta la presentació dels treballs, l’alcalde d’Arbúcies, el regidor d’Educació i la directora de l’Institut van ser els encarregats d’entregar els diplomes als 3 alumnes premiats.