«Castaween» a Vilamajor: què és i què prepara el poble

Amb la tardor s'apropa la castanyada, una tradició molt arrelada al Baix Montseny que, des de fa unes dècades, ha perdut el protagonisme exclusiu amb l'arribada del Halloween, una tradició dels països anglosaxons. Alguns pobles com Sant Antoni de Vilamajor han optat per oferir una programació mixta que combina elements de les dues festivitats, d'aquí el nom «Castaween».
A NacióBaixMontseny, perquè no se t'escapi res, hem fet un recull de les activitats que preveu el poble en el marc d'aquesta celebració, que s'allargarà durant tot el cap de setmana de final d'octubre.
Programació «Castaween» 2025
El divendres 31 d’octubre, entre les 17 i les 20 hores, els nens i nenes podran participar en el “paga o plora” pels comerços del municipi, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament i els establiments adherits, que conviden les famílies a recórrer disfressats els carrers del poble i recollir llaminadures. Hi participaran comerços com la Farmàcia Saborit Canals, L’Engruna, Meraki, Shaporem, Papereria Can Mayol, Llaminadures Vilacandy, Willy Barber Club, Pizzeria El Sui, El Tero, La Fonda, Jardimec, L’Òptica, La Rue, Forn Ninot, Sant Llibre, Veterbet, Centre Kybalion, El Celler, Can Ponassa, Farmàcia Güell, Ferreteria Bosch i El Bigotis.
El parc de Can Sauleda acollirà, de 17 a 19:30 hores, el Passatge de la corda horripilosa, organitzat pel quiosc El Bigotis, amb entrada d’un euro i un ambient terrorífic que també es podrà visitar els dies 1 i 2 de novembre, quan s’hi oferirà un menú temàtic.
A la plaça de la Vila, l’Ajuntament ha preparat diversos tallers familiars: de 17 a 19:00 hores, un taller de decoració de carabasses de Castanyada a càrrec de l’Espiga, i de 17:30 a 19:30 hores, un taller de màscares de Halloween dinamitzat per Paola Mikiej, adreçat a infants a partir de cinc anys. Els més petits hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta.
Els joves també tindran la seva proposta amb el Túnel del terror a l’Espai Jove, al carrer França, de 17:30 a 20:30 hores, organitzat conjuntament amb el Servei socioeducatiu El Racó del SIS. L’entrada tindrà un cost de tres euros. Paral·lelament, de 17.30 a 21.00 h, l’Associació d’Amics i Amigues de Sant Antoni de Vilamajor oferirà una venda de castanyes a la plaça de la Vila.
La festa continuarà al municipi veí amb la Nit de Castanyada a La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor, una proposta amb música en directe, servei de barra i entrada gratuïta. L’activitat començarà a les 20:30 hores amb espai per sopar, i continuarà amb el concert del grup Police Line i la sessió de DJ Pau fins a les 2:30 hores de la matinada.
Com a prèvia a la gran jornada del 31, durant la setmana també s’han programat activitats complementàries, com el Túnel del terror a la Residència Sauleda, que tindrà lloc el dijous 30 d’octubre a les 17:30 hores. Els residents hi oferiran el seu propi “Circ dels horrors”, un recorregut ple de sorpreses i ambientació terrorífica obert a tothom, amb entrada d’un euro.