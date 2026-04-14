El primer festival d'ombres xineses de Catalunya neix a Palautordera

El teatre d'ombres és una forma ancestral d'explicar històries amb la projecció de siluetes, titelles de cartró o les mans, sobre una pantalla il·luminada. Aquesta tècnica combina llum, música i ombres per crear espectacles visuals i poètics. La primera expressió de la història va tenir lloc a l'Illa de Java, a Indonèsia, però el primer festival d'aquest gènere teatral a Catalunya serà a Santa Maria de Palautordera.
El festival, organitzat per la companyia El gecko con botas amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, neix amb la voluntat de posar en valor aquest art que data de fa uns cinc mil anys i que es coneix popularment com a ombres xineses, un dels antecedents prehistòrics del cinema. La primera edició comptarà amb cinc espectacles: quatre de companyies catalanes i un d’una companyia asturiana.
La programació, segons ha avançat l'Ajuntament, serà de caràcter familiar i inclou propostes per a infants a partir de tres anys i també espectacles recomanats per a un públic juvenil i adult.
El gecko con botas és una companyia de teatre d'ombres i titelles formada per l'artista visual catalana, Clementina Kura-kura i el director, actor i dramaturg argentí, Damián Bojorque. De dues parts del món, Amèrica del Sud i Europa, els responsables de l'agrupació van trobar a l'Àsia la inspiració i des del 2016 participen a més de 50 festivals i treballen en teatres i tallers.
Programació de la primera edició de 2026
El divendres 8 de maig tindrà lloc l’espectacle El flautista d’Hamelín de la companyia Olveira Salcedo (CAT), a l’Envelat, situat a la plaça Onze de Setembre de Santa Maria de Palautordera, a les 18:30 hores. L'endemà, dissabte 9 de maig al matí, a les 11 hores, es podrà veure El millor regal del món de Cacauet Teatre (CAT) a La Quadra, al carrer de l’Empordà, 30. A la tarda, a les 18:30 hores, es representarà El carnaval animal de Luz micro y punto (AST) a l’Envelat, a la plaça Onze de Setembre.
Diumenge 10 de maig, Dins del cau del Tabalet de Farrés Brothers (CAT) es farà a l’Esplai, al carrer de Prat de la Riba, amb tres sessions a les 11 hores, 11:45 hores i 12:30 hores. A la tarda, a les 17 hores, es presentarà L'Amàlia i les ombres llunars d’Animamundi Teatre (CAT) a La Quadra, al carrer de l’Empordà, 30.
A partir del 24 d’abril es podrà visitar l’exposició "Les ombres xineses a la Sala d’Actes de l’Esplai", al carrer Dr. Robert, 1, amb entrada pel carrer Prat de la Riba. L’exposició estarà oberta els dies 24, 25 i 26 d’abril i els dies 2, 3, 9 i 10 de maig. Les entrades es podran adquirir a través de la pàgina web d'activitats de Palautordera a partir del dijous 23 d’abril.