Torna el Mercat d'Olis i Vins de Vilamajor al Porxo de Can Sauleda

Sant Antoni de Vilamajor acollirà el pròxim diumenge 22 de febrer la cinquena edició del Mercat d’Olis i Vins, organitzat per Firalia amb la col·laboració de la Regidoria d’Economia Local de l’Ajuntament. Aquesta cita gastronòmica tindrà lloc de 10 a 14 hores al Porxo de Can Sauleda, coincidint amb el mercat setmanal de la plaça del Mercat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és dinamitzar el comerç local i oferir a la ciutadania un espai de descoberta i degustació per conèixer i adquirir olis i vins de proximitat, juntament amb altres productes artesans.
Enguany, el mercat comptarà amb més d’una quinzena de parades en què es podran trobar diferents varietats d’oli d’oliva i vins de diversos cellers, així com formatges artesans, embotits, olives, mel ecològica, ratafia i accessoris o joieria artesanal. El Porxo de Can Sauleda serà l’escenari d’una nova edició del Mercat d’Olis i Vins, una proposta consolidada que fa valdre els productes gastronòmics de qualitat i impulsa l’activitat comercial al nostre municipi.
La celebració del Mercat d’Olis i Vins arriba en una època òptima per a la degustació d’aquests productes que agafen la matèria primera de la collita d’olives i la verema de la passada tardor. Aquest factor i l’elevada qualitat dels productes fa que sigui una de les cites imprescindibles d'aquesta època de l'any al Baix Montseny.
Entre els expositors d’aquesta edició, hi participaran productors d’olis i vins de diverses zones del territori, així com establiments especialitzats en productes artesans. Destaquen entre altres: Logivi (olis i vins de l’Empordà), Terra la Vita (olis, vins i terròs), Olis Soldelplana, Formatgeria Mogent, Ratafia Bosch, Formatgeria Montbrú, Formatgeria DO Idiazabal, Embotits Gori, Garapinyades (vins i licors), Olives Alícia Hernández, Frank Galetes Holandeses, Mayte Mel, Jerseis d’Olot i Olga Casulà amb roba i bosses pintades amb oli.