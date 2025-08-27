Breda comença les obres per obrir un carrer al centre del poble

El carrer Marcel·lí Trunas de Breda ha començat aquest dimarts 26 d'agost les obres d’obertura i urbanització del tram final que el connectarà amb el carrer Nou. L’actuació es farà en un terreny que separa el punt on acaba ara el carrer Marcel·lí Trunas i el carrer Nou, que comprèn una distància aproximada d’uns 25 metres. En total, segons ha informat l'Ajuntament, la superfície a urbanitzar és de 317,06 metres quadrats de sistema viari.
La urbanització del tram mantindrà les característiques actuals del carrer Marcel·lí Trunas. Estarà format per una calçada única asfaltada amb i franges de llosa de formigó a banda i banda que faran la funció de voreres. En aquesta línia, l'objectiu del projecte és mantenir la prioritat per a vianants i l’accessibilitat amb les voreres al mateix nivell de la calçada i amb la instal·lació de pilones de fosa per a delimitar les voreres de la zona de pas de vehicles.
La connexió amb el carrer Nou es farà amb un gual remuntable que salvarà el petit desnivell que hi ha entre les dues vies i que, alhora, servirà per controlar la velocitat dels vehicles que hi circulin. Les xarxes de serveis actuals com el sanejament d’aigües residuals i pluvials, l'enllumenat públic, l'aigua potable, l'electricitat, el gas i la telefonia també s'allargaran fins al carrer Nou amb els elements necessaris per garantir-ne el funcionament.
El termini estimat de finalització de les obres, segons ha comunicat l'Ajuntament, és de dos mesos. L’obertura i urbanització del carrer Marcel·lí Trunas suposarà una notable millora de la mobilitat a aquesta zona del municipi. "Crea una nova connexió entre l’eix format pels carrers Santa Anna, Sant Iscle i el mateix Marcel·lí Trunas amb el carrer Nou. Això proporcionarà un accés més directe entre diferents punts del municipi", ha expressat el consistori a través dels canals institucionals.