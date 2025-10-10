Més d'un centenar de cigonyes fan nit a Sant Celoni

Sant Celoni va viure dilluns a la tarda un espectacle natural poc habitual: més d’un centenar de cigonyes van sobrevolar el municipi abans de fer-hi parada per passar la nit. Els ocells, visibles des de diversos punts del poble, van aprofitar les estructures més altes per descansar, com ara campanars, teulades i torres elèctriques.
En altres ocasions, aquests ocells s’havien concentrat sobretot a les parts més elevades, com la zona del Turó, però enguany la majoria han optat per establir-se temporalment als barris del Baix Montseny i de l’Estació. El passat dimarts al matí, les cigonyes van reprendre el vol en direcció sud, continuant la seva migració anual cap al continent africà, on passaran els mesos d’hivern.
Les cigonyes blanques són conegudes per les seves espectaculars migracions, que poden ser de milers de quilòmetres. A finals d’estiu i principis de tardor, milers d’exemplars travessen la península Ibèrica en rutes que els porten des del centre i el nord d’Europa fins a zones més càlides del nord d’Àfrica, com el Marroc o el Senegal. Durant el viatge, aprofiten els corrents d’aire calent per planejar i estalviar energia, i fan aturades estratègiques per descansar i alimentar-se.
Cada cop és més habitual observar aquests ocells a Catalunya, ja que el canvi climàtic i la presència de fonts d’alimentació, com abocadors o camps agrícoles, han afavorit que algunes cigonyes decideixin quedar-se tot l’any. Tot i això, la majoria continuen fent el seu llarg viatge migratori. La presència d’aquestes cigonyes a Sant Celoni va suposar un bon espectacle per als veïns i aficionats a l’ornitologia i han deixat algunes imatges que aquest divendres ha fet públiques l'Ajuntament a través dels canals institucionals.