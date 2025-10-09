Trail Fem Sui 2025: arriba la cursa de muntanya de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor tornarà a omplir-se d’energia i entusiasme el pròxim dissabte 25 d’octubre amb una nova edició de Les Minis de la Trail Fem Sui, la versió infantil de la cursa de muntanya organitzada pels Caminaires de Vilamajor. L’activitat, que donarà el tret de sortida al cap de setmana Trail, començarà des del Camí Ral i promet una tarda plena d’esport, diversió i esperit de muntanya.
Aquesta proposta vol apropar el món del trail running als més petits del municipi amb circuits adaptats a cada edat i pensats perquè puguin gaudir d’una experiència divertida, segura i inclusiva. Les categories, Esquirols, Guineus, Llops i Cérvols, aniran des dels 800 metres fins als 3.200, en un recorregut circular que permetrà als participants córrer envoltats de natura i amb el suport del públic familiar.
Les inscripcions ja es poden fer a través de la plataforma 9hsports.cat, i la recollida de dorsals tindrà lloc a partir de les 15 hores del mateix dissabte. Els organitzadors animen totes les famílies a participar-hi, tant a peu de cursa com des de la línia de sortida, per fomentar l’esperit esportiu i el vincle amb l’entorn natural.
Categories segons l'edat
- Esquirols (2020-2021): 800 m (1 volta)
- Guineus (2019-2018): 1.600 m (2 voltes)
- Llops (2017-2016): 2.400 m (3 voltes)
- Cérvols (2015-2014): 3.200 m (4 voltes)
Trail Fem Sui 2025
Les Minis marcaran l’inici d’un cap de setmana intens d’activitat esportiva, que culminarà amb la celebració de la Trail Fem Sui 2025 el diumenge 26 d’octubre. Aquesta prova, ja consolidada com una de les cites més esperades del calendari de muntanya del Vallès Oriental, recorrerà alguns dels paratges més emblemàtics del Montseny, amb vistes espectaculars del Turó del Sui.
Organitzada també pels Caminaires de Vilamajor, un Centre Excursionista que promou sortides i excursions per conèixer l'entorn, la Trail manté l'essència d’esport de proximitat i esperit comunitari, amb una combinació d'exigència, natura i identitat local. La Trail ofereix habitualment diverses modalitats adaptades a tots els nivells, des de les rutes més tècniques fins a opcions més populars, i destaca per la bona acollida entre participants i públic.