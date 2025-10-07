Cardedeu instal·la sensors per analitzar la qualitat de l'aire

Cardedeu ha instal·lat tres sensors ambientals als carrers del municipi. Aquests aparells, segons s'ha informat, permetran mesurar i avaluar en temps real diferents paràmetres de contaminació atmosfèrica. En concret, s'han col·locat a la plaça de Ramon Macip, l’Avinguda de Mare de Déu de Montserrat amb Passeig dels Dominics, i la plaça de la Llibertat.
Aquests aparells permetran mesurar, en temps real, diferents paràmetres de contaminació, com ara les partícules en suspensió, el diòxid de nitrogen i l’ozó troposfèric. La tecnologia utilitzada es basa en nodes intel·ligents que mesuren contaminants mitjançant sensors electroquímics i òptics. Els equips, que s’han instal·lat en tres fanals de la via pública, funcionen de manera autònoma i només requereixen connexió a la xarxa elèctrica, a 220 vats.
Els sensors estaran instal·lats fins a principis del mes de desembre. Els valors obtinguts permetran tenir una radiografia de la qualitat de l’aire de Cardedeu. Aquest projecte, segons ha informat l'Ajuntament, s’emmarca en el conjunt de serveis i recursos que ofereix la Diputació de Barcelona per analitzar, avaluar, gestionar i millorar la qualitat de l’aire dels municipis.
Un impacte en la salut
La Diputació de Barcelona adverteix que la contaminació atmosfèrica té un impacte en la salut de les persones de primera magnitud i que és un tema per abordar dins l’agenda pública. Les partícules i els gasos contaminants augmenten la mortalitat prematura i incrementen la càrrega de malalties com les infeccions respiratòries, l’asma o el càncer de pulmó, entre moltes altres.
Aquesta situació es dona especialment a les zones urbanes i properes a les vies de comunicació amb més intensitat de trànsit rodat, i també en zones on hi ha poca dispersió dels contaminants, a causa de la situació orogràfica i meteorològica.