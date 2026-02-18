Canvis al porta a porta comercial de Sant Celoni a partir d'aquest divendres

L'Ajuntament de Sant Celoni ha anunciat canvis en la recollida porta a porta que es du a terme als establiments comercials de la vila. A partir del pròxim divendres 20 de febrer, canvia el dia en la recollida de paper i cartró. La recollida d'aquest residu, informa el consistori, es farà els dimarts i els divendres, en lloc dels dissabtes com es feia ara. Els establiments hauran de deixar el cartró plegat i ben posat al davant del seu local els dimarts i divendres a partir de les 9 del vespre. Aquest sistema de recollida
A Sant Celoni hi ha dues tipologies de recollida de residus comercials. Un porta a porta per als grans generadors d’orgànica o paper i cartró, i el mateix sistema que pels domicilis per a les activitats econòmiques assimilables a domèstiques. Si es tracta d'un gran generador d’orgànica o paper i cartró, la recollida per aquestes dues fraccions de residus es fa mitjançant el porta a porta.
Aquest sistema consisteix a dipositar els residus davant de l’establiment, en el cas de l’orgànica dins d’un contenidor que us facilita l’Ajuntament, i, en el cas del paper i cartró, a granel. Pel que fa a la taxa de residus per a activitats econòmiques, consta d’una part bàsica i una part variable. La part fixa es paga l’any en curs, mentre que la variable es liquida l’any següent, en una única liquidació durant el primer trimestre. La quota bàsica depèn del tipus d’activitat i, en alguns casos, de la superfície del local.