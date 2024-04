Dues plaques recorden els veïns de Sant Celoni deportats als camps d'extermini nazis

"En homenatge als celonins deportats als camps d'extermini nazis" i "Mai més. Enlloc. Contra ningú", són els dos textos que es poden llegir a la placa que dissabte passat es va col·locar en un extrem de la pedra on hi havia hagut les fonts de la plaça de la Vila, amb motiu de l'homenatge a les vuit persones veïnes de Sant Celoni i que en el seu dia van ser deportats a aquesats camps. En una segona placa hi ha el nom de les vuit persones.

L'acte, amb l'assistència d'un centenar llarg de persones i emmarcat en la Primavera antifeixista organitzat per l'entitat La Força i l'Ajuntament de Sant Celoni, va constar de dues parts. La primera, una conferència a la sala Bernat Martorell presentada per la periodista Eva Calvet on hi van participar diversos especialistes que van abordarael tema des de diferents vessants com el context històric, Mauthausen i els camps d'extermini nazis, l'itinerari dels deportats celonins fins a arribar als camps nazis.

Es comptà amb les intervencions de Fina Ferrando (Amical de Buchenwald), Enric Garriga (president de l'Amical de Buchenwald), Josep Maria Abril (historiador celoní) i Laura Sicart (professora d'Història a l'Institut Baix Montseny). També hi van participar antics alumnes de l'Institut Baix Montseny que van visitar Mauthausen i que van explicar com els ha transformat aquesta experiència.

La segona part de vba ser la descoberta d'una placa en record dels 8 celonins deportats, col·locada a la plaça de la Vila per fomentar el reconeixement i la reparació de les víctimes.

Els celonins homenatjats són:

- JOSEP ROSÉS i BADIA

Sant Celoni, 1913 - Oceja, 1978. Paleta. Regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni per la CNT (1936). Deportat a Mauthausen – Steyr.

- JOAN SERRA i MONRABÀ

Sant Celoni, 1901 - Corbières (Occitània), 1981. Paleta. Regidor a l’Ajuntament de Sant Celoni per la FAI (1937-1938). Deportat a Mauthausen - Sankt Lambrecht.

- JAUME PUJOLÀS i COLOBRANS

Santa Pau, 1901 - Sant Celoni, 1949. Paleta. Regidor a l’Ajuntament de Sant Celoni per la CNT (1936-1938). Deportat a Mauthausen.

- JOSEP PAHISSA i BRUGUERA

Sant Celoni, 1880 - Gusen, 26 d’abril de 1941. Deportat a Mauthausen - Gusen.

- SALVADOR RAJA i GARCIA

Sant Celoni, 1914 - París, 1955. Capità de l’Exèrcit Popular Republicà (1937). Deportat a Neuengamme (Watensted) i Sandbostel.

- JOSEP DALMAU i ROVELLÓ

Barcelona, 1916 – Sena Saint-Denis (França), 1985. Manobre. Deportat a Mauthausen.

- JAUME ILLA i PUJADAS

Vallgorguina, 1904 – Mauthausen - Hartheim, 26 de setembre de 1941. Pagès. Regidor a l’Ajuntament de Sant Celoni per la Unió de Rabassaires (1934-1938). Deportat a Mauthausen – Hartheim.

- JOSEP SOLER i BARLET

Sant Celoni, 1895 - Gusen, 1 de desembre de 1941. Deportat a Mauthausen – Gusen.

El Dissabte 27 d'abril hi haurà una nova proposta dins la Primavera antifeixista amb un homenatge a Guillem Agulló.