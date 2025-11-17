La celonina Estel Massip obté el bronze a la competició més important de la biologia sintètica

La jove investigadora Estel Massip, veïna de Sant Celoni i estudiant de Biomedicina a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ha aconseguit una medalla de bronze a la competició internacional iGEM, celebrada recentment a París. L’iGEM (International Genetically Engineered Machine) és considerat l’esdeveniment més rellevant del món en l’àmbit de la biologia sintètica i reuneix cada any centenars d’equips universitaris d’arreu del planeta.
Massip hi ha participat com a colíder del projecte ALSense, un biosensor desenvolupat amb l’objectiu de facilitar un diagnòstic orientatiu de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neurodegenerativa greu que afecta les neurones motores. El dispositiu pretén oferir una eina ràpida i accessible que ajudi a detectar la malaltia en fases inicials.
Després de mesos de recerca, disseny i treball intensiu, l’equip ha presentat la seva proposta davant del jurat internacional i ha estat distingit amb una medalla de bronze, un reconeixement que situa el projecte i els seus autors en el mapa global de la innovació científica. Per a Massip i el seu equip, el guardó representa una empenta per continuar avançant en el desenvolupament del biosensor i explorar futures aplicacions clíniques.
La copetició iGEM (International Genetically Engineered Machine) és un esdeveniment mundial de biologia sintètica per a estudiants en què equips multidisciplinaris dissenyen, construeixen i proven sistemes biològics per resoldre problemes del món real. Els equips treballen amb un kit de peces biològiques estàndard per crear els seus projectes, que després presenten en un esdeveniment anual on són jutjats per obtenir premis.