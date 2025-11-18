Llinars es mobilitza contra la violència masclista

Llinars del Vallès es mobilitzarà aquest 25 de novembre pel Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, amb unes jornades d'activitats per denunciar totes les formes de violència masclista i reafirmar el compromís col·lectiu amb la igualtat, la dignitat i els drets de les dones. S'han previst activitats al llarg d'una setmana des de l'àmbit cultural, esportiu i reivindicatiu que s'han organitzat des de les entitats de la vila i l'Ajuntament.
D'aquesta manera, Llinars ha volgut refermar el seu compromís amb la igualtat de gènere, que promouen des del "Punt Dona", un òrgan de l'Ajuntament. "El Punt Dona promou aquestes polítiques feministes durant tot l'any i dona suport a les dones, sigui per maltractaments, emancipació o qualsevol problema que puguin tenir en l'àmbit de la igualtat de gènere", ha explicat la regidora de cultura Mònica López. Una política feminista, asseguren, que és “transversal” en les diferents àrees de l'Ajuntament.
En aquesta línia, entre els dies 20 i 28 de novembre, el municipi acollirà propostes pensades per a totes les edats que busquen promoure la reflexió, la participació i l’empoderament. “Hi ha lectura, un cinefòrum i defensa personal, entre altres activitats variades que s'han coordinat amb les associacions de la vila", explica López.
En concret la col·laboració serà amb la Biblioteca Can Casas, l’Associació Dones de Llinars, el Casal Cívic i Comunitari de la Generalitat, Can Lletres, Movit Esport i la Diputació de Barcelona, que també s'hi ha implicat.
Programació 25 N 2025
El 20 de novembre la programació arrencarà amb el taller familiar “Deeses, guerreres i heroïnes” a càrrec de Catàrtic de 17 a 18:30 hores a la Sala infantil Biblioteca Can Casas, on es farà un mural col·lectiu dedicat a les dones per commemorar el 25N. El 21 de novembre el Punt Lila, un espai dedicat a la divulgació, estarà obert al mercat setmanal de 9 a 13 hores.
El dia 24 el cinefòrum proposarà una reflexió sobre la pel·lícula Arenas de silencio, que es projectarà a les 18:30 hores a Can Lletres. L'activitat estarà dinamitzada per Chelo Alvarez Stehle una periodista i documentalista espanyola i nord-americana. Al Japó, va treballar com a redactora en cap del setmanari International Press i com a corresponsal a Tòquio del diari El Mundo. El Casal Cívic i Comunitari acollirà el Taller de defensa personal a càrrec de Tere Capilla i Carlos Asensio que es farà entre les 19:30 i les 20:30 hores.
El Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones arrencarà amb una caminada de 9:30 a 11:30 hores que començarà als pavellons i arribarà a la plaça de la Vila amb un refrigeri per als caminaires. A les 12 hores es farà la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila, a càrrec de Maria Belén Payá, regidora de Gent Gran, Família i Igualtat.
El 28 de novembre tindrà lloc una edició del Club de lectura feminista a la Biblioteca Can Casas amb la visita de Marta Carnicer, autora de Matriouixques, que serà entre les 18:30 i les 20 hores.
A través dels canals institucionals han comunicat que aquest conjunt d’activitats té l'objectiu de servir per "donar veu i espai" a les experiències de les dones, fomentar el pensament crític i el suport comunitari. "Volem reafirmar el compromís de Llinars amb la igualtat, la sensibilització i la lluita contra totes les formes de violència masclista", han expressat.