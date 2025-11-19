Hostalric invertirà prop de 7 milions d'euros aquest 2026

El pressupost per al 2026 que ha presentat l’Ajuntament d'Hostalric arriba als 6.950.000 euros, segons han informat el consistori. La suma servirà per continuar desplegant els compromisos de la Relació de Llocs de Treball aprovada el 2023 amb un augment d’hores de personal destinades a la biblioteca municipal Modest Salse i Camarasa per adaptar-se a l’increment d’activitats adreçades a infants i joves. Alhora també creixerà la dotació d'activitats culturals, amb l’objectiu de mantenir l’impuls de la programació cultural del municipi, i es reforça el servei de neteja viària amb el suport d’una empresa del tercer sector social que assumirà tasques de neteja de vials, carrers, parcs i jardins.
Pel que fa a les inversions, una part del pressupost es destinarà a la compra de terrenys i la construcció de nous aparcaments al voltant de la plaça de la Vila, que està previst que sigui d'ús exclusiu per als vianants. Part del capital es destinarà a començar la reforma de l’edifici de Ca les Hermanes per convertir-lo en un espai sociocultural.
També es preveu la rehabilitació dels xalets del Governador del Castell i l’adequació de la Domus–Can Llensa, una antiga fàbrica de suro en ple recinte medieval amb unes vistes privilegiades del castell i les hortes, que acollirà també exposicions itinerants. A més, s’inclouen diverses actuacions de reposició i manteniment en carrers, asfalt, xarxes d’aigua i clavegueram i altres intervencions de restauració del medi.
Endeutament del 22,8%
El municipi presenta un nivell d’endeutament del 22,8%, una xifra que es manté molt per sota del límit legal del 75%. El pressupost incorpora, a més, subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona i de la Generalitat, que han de contribuir a finançar diverses despeses d’inversió. Pel que fa a les obres de rehabilitació integral de l’edifici del Cavaller, valorades en tres milions d’euros, no consten en el pressupost del 2026 perquè ja van ser imputades al pressupost del 2025.
Aquesta suma tan important que s'invertirà a l'edifici del Cavaller prové de l'estat espanyol, i és l'ajut més important del qual es té constància a Hostalric. Permetrà restaurar un edifici del castell que consta de 2.460 metres quadrats repartits entre la planta baixa, la planta altell, la planta -1 (1.024 m²) i la planta -2 (273 m²). L’objectiu del consistori és convertir-lo en un nou espai polivalent obert a la ciutadania i al teixit associatiu i, alhora, promoure el turisme a la vila.