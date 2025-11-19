Condemnat a 20 anys de presó l'assassí del «chemsex» a Vallgorguina

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 20 anys de presó l'home que va matar-ne un altre a punyalades després de practicar-hi "chemsex" a Vallgorguina el 2023. El jurat popular el va considerar culpable d'assassinat amb traïdoria i el magistrat té en compte que l'acusat ja havia tingut alteracions mentals a causa de les drogues, que li van causar, la matinada dels fets, una "alteració moderada" de les seves capacitats volitives. La sentència també l'obliga a pagar 537.000 euros als familiars de la víctima.
Segons la sentència, un cop al domicili de la víctima i després de prendre substàncies estupefaents, el processat va agafar un ganivet i va apunyalar en diverses ocasions la víctima. Tot i les ferides va aconseguir fugir de l'immoble saltant al carrer des d'una alçada de tres metres, fins que finalment va caure desplomat i va morir. L'acusat, que compleix presó preventiva des del 17 de febrer del 2023, va arribar just el dia abans a Barcelona en un vol procedent de Londres per passar uns dies amb la víctima, de 38 anys i pare d'una nena de 10.
El condemnat pagava habitualment a la víctima per mantenir-hi relacions sexuals, en el marc de la pràctica denominada "chemsex". Es tracta d'un tipus particular de consum sexualitzat de substàncies, vinculat a la cultura sexual gai. Es caracteritza especialment per ser un consum de drogues amb finalitats sexuals, que donen lloc a llargues sessions de sexe, que poden perllongar-se durant hores, o fins i tot diversos dies.
Consum de metamfetamines i un assassinat
La víctima el va anar a recollir a l'aeroport i junts van marxar en cotxe fins al domicili de Vallgorguina on va tenir lloc la mort. Cap a les deu de la nit van començar a consumir drogues, sobretot metamfetamines, i a practicar sexe, situació que es va allargar fins poc després de les dues de la matinada. En aquell punt, el condemnat es va adreçar a la cuina, va agafar un ganivet i va apunyalar la víctima en diverses ocasions al pit i l'esquena.
El ferit va aconseguir fugir i va saltar des d'una de les sortides de l'immoble fins al carrer, des d'una alçada d'uns tres metres. Va fugir corrent per la via pública uns quinze metres, però finalment va caure a terra desplomat a causa de les ferides que havia patit.
La sentència té en compte que dos dies abans dels fets, l'acusat havia mantingut "chemsex" amb un altre home a Londres i també havia patit una alteració mental: "deia que sentia sorolls, tenia por i va arribar a confondre la persona amb la qual estava amb una altra, a més d'estar convençut que hi havia algú més observant-los". L'altre home va marxar del lloc per por i el va avisar dels riscos de tornar a prendre drogues i d'actuar violentament. Per això, el magistrat considera que repetir el consum de drogues dos dies després d'aquest advertiment suposa acceptar el risc de lesionar la víctima.
La sentència també considera provat que les drogues van provocar a l'acusat un "quadre d'intoxicació aguda que, si bé no va anul·lar les seves facultats intel·lectives, sí que va produir una alteració moderada de les seves capacitats volitives, que es va traduir en una interpretació errònia i sobrevalorada de la realitat, que el va dur a convèncer-se que estava en perill i que la font de risc provenia del comportament de la víctima".
En aquest context, diu la sentència, l'acusat "va actuar de forma impulsiva i no planificada". L'agressor va ser detingut minuts després per agents policials quan intentava fugir, als quals va confessar el crim.