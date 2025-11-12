Fira del Bosc i la Pagesia 2025 a Vallgorguina: tota la programació

Vallgorguina es prepara per viure un dels caps de setmana més esperats de l’any amb la celebració de la Fira del Bosc i la Pagesia 2025, que tindrà lloc els dies dissabte 22 i diumenge 23 de novembre. Durant dos dies, els carrers i places del poble s’ompliran d’activitats per a totes les edats, que combinen tradició, agricultura i cultura popular. Es tracta d'una proposta ideal per als amants de la natura i de la història del nostre país i, alhora, és una oportunitat per a descobrir el passat i el present de Vallgorguina com a vila rural i agrícola.
Programació 2025
Dissabte 22 de novembre
El dissabte 22, la jornada començarà a les 11:30 hores del matí amb els jocs de fusta a l’espai lúdic infantil situat davant del Museu BIP, oberts fins a les 13:30 del migdia. A les onze, tindrà lloc la cercavila inaugural amb la Rondalla del Bosc, que recorrerà els carrers de forma itinerant. A les 12:30 hores, la plaça de la Vila acollirà els tradicionals jocs de cucanya amb les propostes de “Jocs de sempre”. A les 13 hores, els amants de la força podran gaudir de l’exhibició de talladors de fusta, amb la prova de “Tronza mixta” a càrrec del grup Zurgai Herri Kirol Taldea, al pàrquing de sorra del Poliesportiu.
Poc després, a les 13:30 hores, passarà pel poble el carro del vi, també de manera itinerant. La tarda continuarà de quatre a set amb una nova sessió de jocs de fusta al mateix espai infantil del matí. A les 16 hores, es repetirà l’exhibició de talladors de fusta amb el grup basc, novament al pàrquing de sorra del Poliesportiu. A les 16:30 hores, arribarà la Pubilla de Vallgorguina, que recorrerà el poble amb el seu seguici.
A la mateixa hora, a la plaça de la Vila, els més petits podran gaudir de Contes amb Verduretes, una activitat infantil plena de fantasia i valors mediambientals. La tarda continuarà a les 17 hores amb la taula rodona “Present i futur de la pagesia: sobirania alimentària i consum responsable com a estratègies de resiliència”, organitzada per l’Associació Apassos al Museu del Bosc i la Pagesia. A tres quarts de sis, la plaça de la Vila acollirà el Ball de Pagès, i a les sis de la tarda, es farà la presentació del llibre “Les cases de pagès de Vallgorguina”, a càrrec de l’ACV, a la plaça de la Vila, número 2.
Diumenge 23 de novembre
El diumenge 23, la Fira continuarà amb un matí ple d’activitats. De les 10:30 a les 13:30 hores, hi haurà novament jocs de fusta a l’espai lúdic infantil davant del Museu BIP. A les onze, començarà la cercavila itinerant “Quin goig de mercat”, que animarà els carrers amb música i ambient festiu. A les 11:30 hores, s’iniciarà la cercavila dels Gegants de Vallgorguina, Bernat i Elionor, organitzada per l’Associació de Geganters de Vallgorguina, també en format itinerant.
El migdia continuarà a les dotze amb una nova exhibició de talladors de fusta al pàrquing de sorra del Poliesportiu, seguida dels jocs de cucanya a les 12:15 hores a la plaça de la Vila. A les 12:30 hores, el Museu del Bosc i la Pagesia acollirà la presentació de la Dolmen, el naixement d’una nova cervesa, a càrrec dels Amics de la Cervesa de Vallgorguina. A les 13:30 hores, tornarà a passar pel poble el carro del vi amb el seu recorregut itinerant.
A la tarda, de 16 a 19 hores, es reprendran els jocs de fusta a l’espai infantil davant del Museu BIP. A dos quarts de cinc, la plaça de la Vila tornarà a acollir l’activitat Contes amb Verduretes, i la cloenda de la fira arribarà a les sis de la tarda amb la Rondalla del Bosc, una cercavila musical itinerant que posarà punt final a un cap de setmana ple de tradició i festa.
Enguany, la Fira també inclourà l’espai “25N també per la Fira”, on tothom podrà acostar-se al punt d’informació per escriure un missatge “sense por” i rebre un petit obsequi, en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.