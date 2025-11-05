Dia del Circ de Breda 2025: programació i novetats

Breda tornarà a convertir-se en la capital del circ amb la celebració de la desena edició del Dia del Circ, del 14 al 16 de novembre, una cita que ja és un referent a tota Catalunya. Tres dies d’activitats, espectacles i emocions que ompliran els carrers i les places del municipi de somriures, música i acrobàcies.
El festival manté viva la flama del seu origen, el 2015, quan va néixer amb l’objectiu d’apropar el circ a tots els públics. Enguany, com sempre, els beneficis es destinaran a l’associació “Contaminando Sonrisas”, un projecte de circ social que treballa arreu del món amb espectacles d'humor i esperança a col·lectius en situació vulnerable.
Programació 2025
Divendres 14
El festival començarà divendres 14 de novembre amb tres propostes per escalfar motors. A les 17 hores, la Cia Labú presentarà Excusi a la Bassa del Molí, un work in progress de clown ple de poesia visual. A les 18:30 hores, el Cercle Bredenc acollirà Domte de Nacho Flores, un espectacle d’equilibri i construcció que desafia la gravetat. La jornada es tancarà a les 20 hores a l’Espai Vela amb Bergamotto Show de la Cia Bergamotto, una proposta de teatre-clown sense text que farà esclatar el riure de grans i petits.
Dissabte 15
Dissabte 15 de novembre serà el dia central del festival, amb un programa ininterromput des del matí fins ben entrada la nit. Des de les 10:30 hores, la Plaça Doctor Rovira acollirà l’Escola de Circ Exprés de Contaminando Sonrisas, mentre la Plaça Lluís Companys s’omplirà de food trucks, paradetes d’artesania i maquillatge infantil. A la mateixa hora, també s’inaugurarà una exposició fotogràfica de Contaminando Sonrisas en diversos espais del poble.
El matí continuarà amb propostes per a tots els gustos: a les 11 hores, la Cia Oli Clown presentarà Olicopter (en reconstrucció) a la Plaça Lluís Companys, i al Claustre, la Cia Bufoneta farà riure amb Empar. A les 12 hores, la Plaça de l’Església acollirà l’estrena de Pul·lulants de la Cia Cop d’Ull, mentre al Cercle Bredenc es podrà veure Doma del Break Project (12:30 hores), i a la Plaça de la Vila, Augusto de la Cia Balagans.
El migdia portarà més emoció amb Sossoc de la Cia Nua a les 13 hores a l’Espai Vela, i Iaia, l’obra tendra de Marionetes Encendres, al Pati de l’Abadia a les 13:30 hores. A la mateixa hora, el Colectivo Menage oferirà El laboratorio misteroso a la Plaça de la Vila, una proposta que combina circ, teatre i música en viu. La música seguirà a les 14:30 hores amb el concert de Rimbaran a la Plaça Lluís Companys.
La tarda mantindrà el ritme amb Fontanería, circo y poesía 2.0 de Jacinto Sifón Fotana a les 16 hores a la Plaça Lluís Companys, mentre al mateix moment Pul·lulants es repetirà a la Plaça de l’Església i Iaia tornarà al Pati de l’Abadia. A les 16:30 hores, "Trick a la mar 2 d’ACEMGIR" portarà l’emoció del slack-line a la Plaça de la Vila.
El vespre oferirà més cites destacades: Sossoc (17 hores, Espai Vela), Empar (17:15 hores, Claustre), Off de Fadunito (18 hores, Plaça Doctor Rovira) i Libero de *Cia Oxitòxica i Ellen Molnia (19:30 hores, Espai Vela), un espectacle que fusiona monòleg, performance i cèrcol aeri. A les 21 hores, el Cercle Bredenc serà l’escenari del tradicional Cabaret Solidari del Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona, i a les 22:15 hores s’hi projectarà un vídeo especial de Contaminando Sonrisas, tancant un dia de festa amb emoció i consciència.
Diumenge 16
El diumenge 16 de novembre, el festival oferirà les seves darreres funcions. A les 11 hores, la Cia Hectordelasa presentarà Dokum a la Plaça Lluís Companys, i a les 12:30 hores, l’Espai Vela acollirà "Sola vaig ràpid però juntes arribem més lluny", una creació de les alumnes de l’Escola de Circ Los Aeris.
La jornada culminarà amb la preestrena internacional de Falso negativo a les 13:45 hores al Cercle Bredenc, una coproducció entre Circo Sombra (Colòmbia) i Cia Bufoneta (Espanya) plena de malabars, acrobàcies i música en viu. Després, el DJ Blaions posarà ritme a la plaça amb una sessió de reggae i dub a les 14.30 hores, i a les 16 hores, Trasla2 tancarà el festival amb Securitas Service a la Plaça Lluís Companys, una peça de teatre físic i acrobàcia que posarà el punt final a tres dies d'energia i creativitat.