«Hi ha d'haver uns mínims»: Montseny demana mesures contra l'aïllament

La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, s'ha reunit amb l'alcaldessa de Montseny i l'alcalde de Fogars de Montclús, dos pobles petits del Baix Montseny que no arriben als 700 habitants. Aquests dos municipis, situats al peu del massís, tenen activitat turística, però els seus habitants continuen patint les mancances del transport públic i de serveis com l'internet i la cobertura telefònica, que perillen cada cop que hi ha precipitacions.
Segons ha explicat l'alcaldessa de Montseny, Núria Masnou, una de les principals inquietuds que han traslladat a la delegada del Govern té a veure amb els serveis socials. "La despesa d’ajuntaments petits com el nostre és desproporcionada tenint en compte el servei que s’obté", explica Masnou. Una part important del cost dels serveis socials bàsics, segons confirma la Generalitat, així com d'altres projectes comunitaris, l'assumeixen els municipis, consells comarcals i diputacions, un 10%, que per al pressupost dels pobles petits suposa un gran esforç.
En aquesta línia, Masnou assegura que no són gaires les accions que s'han emprès per donar resposta a les seves demandes. Per això, han proposat al Govern que es revisi el sistema de liquidacions i justificacions per tal d’adaptar-lo a la realitat dels municipis petits, i establir mecanismes de suport tècnic per facilitar-ne la tramitació.
Sense telèfon ni internet cada cop que plou
El servei de telecomunicacions al poble de Montseny es presta des de l’Antena del Puig Drau, gestionada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. L'aparell, que funciona amb energia solar, registra problemes recurrents de cobertura a causa de mancances en el subministrament elèctric. D'altra banda, la fibra òptica arriba només fins a la carretera del poble, però no s’ha desplegat al nucli urbà. "Quan plou no hi ha TDT ni comunicació telefònica, quedem aïllats", exposa Masnou.
Des de l'Ajuntament es va instar al Govern a buscar alternatives viables per garantir una cobertura estable i un desplegament efectiu de la fibra òptica al municipi, per això, es va concretar una reunió amb el CTITI per estudiar possibles solucions. "Hi ha gent que voldria venir a viure al poble i a treballar, però potser no ho fa a causa de la manca de transport i comunicacions. L'internet és essencial per a tothom, fins i tot per als pagesos", diu la batllessa.
Més freqüència de bus
La mobilitat és un dels grans problemes que afronta Montseny, que té una freqüència insuficient de transport públic i una connexió per carretera "millorable". Aquestes mancances, asseguren des de l'Ajuntament, condicionen directament el desenvolupament del poble, la vida dels seus residents i les activitats econòmiques. Per això, l'equip de govern ha proposat l’ampliació del servei de transport públic amb la incorporació de dos nous horaris de bus entre setmana.
D'altra banda, expliquen, s’ha aconseguit un projecte de millora per a la carretera BV5301. "Ara disposem d’un traçat aprovat i esperem rebre la maqueta del projecte entre els pròxims dos i tres mesos", afirmen.
Potenciar les subvencions
Els municipis de menys de 500 habitants disposen només del 75% de dedicació subvencionada en els càrrecs electes. "En municipis petits, on no es disposa de tècnics propis, la gestió recau en l’equip municipal i aquesta remuneració resulta insuficient", defensen des de l'Ajuntament. En aquest sentit, han proposat una revisió del percentatge de dedicació subvencionable perquè s'ajusti al temps dedicat la gestió i a les responsabilitats que assumeixen aquests consistoris. "Tots els punts que hem tractat. "La quantitat que rebem és irrisòria i les persones que estem en política municipal hem d'assumir sols la càrrega de feina que comporta no tenir tècnics municipals", expliquen.