El discurs que va emocionar Rabat i Catalunya: escrit al Baix Montseny

El millor orador de Catalunya en castellà i el tercer millor de l'Estat és Albert Saurí de Santa Maria de Palautordera, així ho va acreditar Toastmasters International, una organització educativa d'oratòria sense ànim de lucre amb seu als Estats Units. L'entitat gestiona clubs a tot el món amb l'objectiu d'ajudar les persones a desenvolupar habilitats de comunicació i lideratge. Saurí, que destaca per la seva habilitat per expressar-se, forma part del Club Toastmasters del Maresme una seu d'aquesta entitat internacional que compta amb desenes de socis.

El Club del Maresme on pertany Saurí convoca reunions on els membres fan una sèrie de discursos i reben comentaris constructius de la resta de companys. D'aquesta manera, aprenen i milloren de manera col·lectiva i guanyen fluïdesa i confiança. Finalment, posen en pràctica les seves capacitats en concursos on competeixen amb altres oradors. Es tracta de competicions dividides per zones geogràfiques i llengües que passen per diverses fases eliminatòries.

Un discurs fet amb el cor

Albert Saurí va prendre part a la competició de Catalunya i la va guanyar amb un missatge que interpel·lés a tothom independentment del seu lloc de procedència. "Vaig buscar un missatge que fos el màxim d'inclusiu possible: hem d'expressar tot l'amor possible a la gent que estimem", ha explicat a NacióBaixMontseny.

La inspiració per escriure el seu discurs el va treure d'una vivència personal que el va tocar de prop i el va fer reflexionar sobre la importància d'estar al costat de les persones estimades. "Vaig tenir un ensurt amb el meu germà i vaig pensar que potser es podia morir", explica. Aquesta situació límit va fer que Saurí es trobés un dia amb ell per dir-li que l'estimava. "El que plantejo en aquesta xerrada és si cal trobar-se en una situació de perill per haver d'expressar a algú l'efecte que li tenim", diu Saurí.

El discurs d'Albert Saurí convida la gent a aturar-se, pensar i verbalitzar l'amor cap a les persones que tenim a prop. "La meva dissertació recorda aquesta experiència amb el meu germà i anima tothom a fer un gest d'afecte i a dir t'estimo quan no recordes l'última vegada que ho has fet amb algú que és important per a tu", assegura. Amb el temps Saurí va anar perfeccionant el discurs al llarg de les fases eliminatòries. "És un procés de molta exploració personal en què et preguntes qui ets i busques poder dir-lo des de dins, d'una manera especial", diu.

El discurs tenia com a títol "La trucada inesperada" i, després, va passar-se a dir "Te quiero", va aconseguir commoure el jurat de la competició, que es va celebrar Barcelona. Així doncs, va obtenir el premi d'Oratòria en Espanyol de la Toastmasters Divisió B, que comprèn Catalunya i Balears. Aquesta gran fita va fer que passés a la final del Toastmasters District 107, que aplega Espanya, Portugal, Andorra, Marroc, Gibraltar, Tunísia i Algèria i que es va celebrar a Rabat, al Marroc.

La final del Marroc

Saurí es va lliurar de ple en el procés de preparació per a la final del Marroc, on destaca que va trobar un ambient acollidor i interessant. Van ser molts, per tant, els aprenentatges que es va endur d'aquesta trobada. "Vaig haver de treballar en tots els aspectes més tècnics de com fer una xerrada per tenir el màxim impacte possible: l'estructura, l'storytelling, el llenguatge corporal o el to de veu", afirma.

A Rabat, Saurí va aconseguir guanyar la tercera posició a l'International Speech Contest de Toastmasters en castellà, per tant, es va situar entre els tres millors oradors de l'Estat. L'organització demanava que anessin a la recollida de premis amb la indumentària tradicional del país d'origen, Saurí, d'acord amb el codi de vestimenta va assistir-hi amb un vestit típic de Catalunya i amb una barretina.

Albert Saurí de Santa Maria de Palautordera i representant de Catalunya al concurs d'oratòria.

Cedida

Amb poc menys d'un any de pertànyer al club d'oratòria Saurí va representar Catalunya en el campionat estatal, i va aconseguir una victòria que agraeix als seus companys de Club. "No hauria estat possible sense tots els comentaris i suport rebut no tan sols per preparar-me, sinó durant tot l'any que fa que formo part de Maresme Toastmasters Club", va dir després de guanyar el bronze. Albert Saurí destaca, però, que el més gratificant de rebre el reconeixement com a millor orador de Catalunya va ser quan va arribar a casa i va rebre una trucada del seu pare on li va comunicar que estava orgullós d'ell.