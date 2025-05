La PAHC Baix Montseny fa pinya amb altres col·lectius pel dret a l'habitatge: «Volem ser més útils i més forts»

La PAHC Baix Montseny ha anunciat que s'afegeix a la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), una organització que agrupa sindicats i moviments socials per defensar l’accés a l’habitatge com a dret bàsic. També s'hi han adherit cinc col·lectius més de les Plataformes d’Afectades per la Hipoteca (PAH) a Sabadell, Lleida, Bages, Sant Feliu de Llobregat i Cerdanyola-Ripollet.

Aquesta decisió és fruit de més de dos anys de debat intern i té com a objectiu superar la fragmentació del moviment per l’habitatge. D'aquesta manera es volen afrontar de manera més eficaç els reptes del moment, com els lloguers abusius, els desnonaments i l’especulació immobiliària per part dels fons voltor. Les PAH, en un comunicat, han subratllat que aquest pas no suposa un trencament amb la resta de col·lectius, sinó un reforç de la lluita des d’una perspectiva unitària i de classe.

Les PAH que han signat l'adhesió, amb més de deu anys de trajectòria, han estat claus en l’organització de la resistència contra els desnonaments i la pressió per canvis legislatius. Alhora, també han jugat un paper cabdal per posar pisos buits a la disposició de famílies sense llar. Tanmateix, reconeixen que la complexitat de l’actual crisi d’habitatge, amb l’augment del preu dels lloguers, requereix estructures més àmplies i coordinades.

En aquest sentit, la incorporació a la COSHAC respon a l’acord pres al segon Congrés d’Habitatge de Catalunya que es va celebrar el febrer passat. S'hi va aprovar la necessitat de crear una estructura que agrupés a una majoria àmplia del moviment per l'habitatge. Des de les PAH han destacat que aquesta aliança no és simbòlica, sinó una aposta política "per construir poder popular" i aconseguir "solucions reals" al problema de l'habitatge. "Volem ser més útils i més fortes davant d’un sistema que tracta l’habitatge com una mercaderia", han afirmat. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya ha celebrat l’arribada d’aquests col·lectius i ha fet una crida a més organitzacions a sumar-s’hi "per fer front a les polítiques que deixen milers de persones sense sostre".