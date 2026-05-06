L'aigua de Gualba torna a ser potable després de més de mig any

L'aigua de Gualba torna a ser apta per al consum humà, així ho ha informat l'Ajuntament de la vila després de comprovar els darrers anàlisis que es van dur a terme. El municipi portava des de l’octubre de 2025 amb aquesta problemàtica i el Departament de Salut en desaconsellava el consum a causa d’un excés d’àcids haloacètics, un subproducte derivat de la cloració que es produeix durant el tractament de l'aigua i que, a llarg termini, pot ser perjudicial per a la salut. Segons han avançat en un comunicat, el tractament actual s'està fent barrejant l’aigua tractada del dipòsit principal amb aigua potable de cisternes.
Mitjançant els controls de qualitat que fa l’Ajuntament, s'ha detectat que les mostres recollides en data del 22 d'abril al dipòsit principal i a la xarxa no superen el valor paramètric establert, com havia passat fins ara, per la qual cosa l’aigua ja es considera apta per al consum humà. Aquest passat dimarts 5 de maig els resultats també han estat comunicats a la tècnica referent del Departament de Salut de la Generalitat.
L'Ajuntament també ha informat que continuen sense funcionar el dipòsit de Can Pla i dipòsit nou de Can Figueres. De manera que els nuclis de Can Pla, l'Estació, Gualba de Baix, Can Figueres i la zona del Camp Futbol Can Pahissa, s’abasteixen directament del dipòsit principal vell. Alhora, ja han avançat que, amb el suport de la Diputació de Barcelona, continuaran fent el seguiment de la qualitat de l'aigua amb analítiques mensuals mitjançant l’assessorament d’una enginyeria. Les corresponents al maig es duran a terme aquest dimecres 6 de maig al Dipòsit principal i a diferents punts de la xarxa.
Paral·lelament, l'Ajuntament va aprovar una moció en la qual ja es va comprometre a estudiar i aplicar una bonificació temporal en el rebut municipal de l’aigua durant el temps que no fos apta per al consum humà. "Les taxes municipals han de correspondre’s amb la prestació efectiva del servei que les justifica i quan el servei es veu afectat de manera significativa, els principis de proporcionalitat, equitat i bona administració legitimen l’adopció de mesures compensatòries", exposa el document, aprovat per unanimitat.