Més de mig any sense aigua potable: Gualba prepara un pla d'ajuts

Gualba prepararà un pla d'ajuts després de més de mig any sense subministrament d'aigua corrent apta per al consum humà. El poble, conegut pels gorgs i la seva situació privilegiada al peu del Montseny, ja porta des de l’octubre de 2025 amb aquesta problemàtica amb l'aigua. El Departament de Salut en desaconsella el consum a causa d’un excés d’àcids haloacètics, un subproducte derivat de la cloració que es produeix durant el tractament de l'aigua i que, a llarg termini, pot ser perjudicial per a la salut.
Malgrat aquesta situació, els veïns de Gualba han continuat pagant íntegrament el rebut del servei municipal d’aigua, tot i que no la podien fer servir ni per cuinar ni per beure o altres usos de boca. En el darrer ple municipal l'Ajuntament ha aprovat una moció en la qual es compromet a estudiar i aplicar una bonificació temporal en el rebut municipal de l’aigua mentre no sigui apta per al consum humà. Aquesta proposta, presentada per Junts per Gualba, es durà a terme mitjançant la modificació de l’ordenança fiscal corresponent o "altres instruments legalment previstos".
En concret el consistori es compromet a estudiar l’aprovació d’una línia d’ajuts o subvencions compensatòries que estaran destinades a la ciutadania afectada per la manca de potabilitat de l’aigua de xarxa durant el període en què la situació ha tingut lloc. "Les taxes municipals han de correspondre’s amb la prestació efectiva del servei que les justifica i quan el servei es veu afectat de manera significativa, els principis de proporcionalitat, equitat i bona administració legitimen l’adopció de mesures compensatòries", exposa el text de la moció.
Les mesures, segons s'especifica al document, es concretaran en una proposta en un termini màxim de tres mesos, sigui en una "bonificació en el rebut de l’aigua i de la línia d’ajuts o subvencions compensatòries corresponents". Des de Junts per Gualba valoren positivament aquest pas endavant, però lamenten que altres propostes no hagin prosperat al ple municipal. "Es van descartar la distribució de garrafes, les sessions informatives o el control professional extern de la potabilització, considerem que aquestes accions són clau per compensar l’impacte econòmic i refer la confiança entre l'administració i la ciutadania", exposa el cap de l'oposició, de Junts per Gualba, Marc Uriach.
D'altra banda, la Comissió Veïnal de l’Aigua de Gualba afirma que, amb aquesta proposta, "la veu del poble comença a donar fruits" i assegura que la proposta de reducció del rebut de l’aigua es va impulsar durant la lectura del manifest del passat 22 de febrer, d'acord amb les demandes i inquietuds dels veïns del municipi. "Volem remarcar que encara queda camí per recórrer per solucionar el problema, les darreres contraalisis no han estat favorables, tot i que actualment el subministrament ja no prové de la riera de Gualba, sinó de la connexió ATLL, amb aigua procedent del pantà de Sau", exposen.