Mor el pallasso del Baix Montseny Claret Papiol

El pallasso d'Hostalric Claret Papiol i March (Barcelona, 1954) ha mort als 71 anys. Papiol, pare de l'actual alcalde d'Hostalric, va destacar per la seva trajectòria en el món del circ i de l'espectacle i va ser un dels cofundadors del Circ Cric. El pallasso català es va formar a Barcelona a l’Institut del Teatre i també a diversos indrets d'Europa, Itàlia i París. És cofundador de les companyia Germans Poltrona, juntament amb Tortell Poltrona.

El 1988 va fundar la seva companyia, Claret Clown, que ha estat guardonada quatre vegades i que va recórrer mitja Europa i Àfrica amb espectacles com Karkagrankajadas (1989), Míster Gagman o la Teoria el Riure (1989), Ple de Buit (1991), Tours Culturals Tourmix (1998), Ipso Flauto0 (1999), Sóc un pallasso (2007),o K.O.L. 1714 (2013). Claret ha estat clown parlant, presentador del circ Raluy i el Circ Cric, animador d'esdeveniments i guionista de televisió. A més, també ha impartit de cursos de clown i creixement personal arreu del país i ha sigut mestre d'interpretació a Girona i Barcelona.

La seva trajectòria ha estat àmpliament reconeguda va rebre el premi Pallasso de l'Any 2012, el Premi del Jurat del Festival Internacional de Pallassos de 2016 i el Nas d'Or del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de 2018. Les distincions van reconèixer la seva vocació i la seva tasca de renovació del llenguatge del pallasso clàssic al llarg de més de quaranta anys. Pallasso, actor i formador, va ser aplaudit per la seva brillant habilitat amb la paraula com a eina principal per fer riure, i valorat pels seus companys de professió per la seva humanitat.

Claret també va destacar pel seu compromís amb la causa catalanista i, juntament amb Poltrona, va ser dels primers pallassos a actuar en català. La seva vinculació amb la lluita va continuar al llarg dels anys i el 2020 va participar en la concentració davant la prefectura de la policia espanyola del col·lectiu Som Riure. La manifestació amb el lema "N'estem fins als nassos" protestava contra l'acció de les forces policials i reclamava l'alliberament dels presos polítics independentistes.

L'Ajuntament d'Hostalric ha fet públic el seu condol a través de les xarxes socials institucionals i ha lamentat la pèrdua. "Ens acomiadem d'una gran persona i d'un humorista excepcional. Gràcies per haver fet gaudir el públic amb el teu talent i el teu enginy", han expressat.