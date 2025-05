Renoven una de les campanes més antigues de Catalunya

Sant Pere de Vilamajor ha renovat una de les campanes més antigues de Catalunya, es tracta de la campana vella de Sant Elies, que data del segle XII i s'ha retirat a causa d'una microfissura. La campana que agafa el relleu és una rèplica de l'antiga i s'ha presentat durant l'aplec tradicional de Sant Elies, que aplega cada any centenars de persones per ballar sardanes i passar una jornada en un entorn privilegiat.

La campana original és d’estil romànic, més estreta i allargada que les gòtiques, i el so que produeix recorda l’esquellot d’una ovella. Amb 775 anys d’història, la Vella és un tresor patrimonial que es conserva a la Mongia de Vilamajor per protegir-la de l’espoli que sovint pateixen les ermites de la comarca. Cada 25 d’abril, però, s’ha mantingut la tradició de pujar-la a l’ermita per començar l’aplec de Sant Elies, una festa centenària on els vilamajorencs demanen aigua i salut pel poble i pel Montseny.

Enguany, la campana Vella s'ha jubilat de les pujades i baixades, i ha estat substituïda per una rèplica exacta elaborada amb les mateixes mides i forma romànica. La rèplica, però, presenta algunes diferències i està feta amb bronze i amb un petit percentatge de plata (0,1%). Aquesta nova campana presenta un millor so, inclou unes inscripcions amb el nom, el taller i l’any de fosa (2025), i també una menció que l'identifica com a rèplica de l’original. Durant l’aplec, tant la campana vella com la nova s'han portat a l’ermita per visibilitzar simbòlicament el relleu.

A l'acte de presentació, la campanòloga Laura de Castellet, vinguda expressament de Solsona, ha revisat la campana vella i n’ha endarrerit la datació al segle XII. Es tracta, doncs, d'una de les campanes romàniques més antigues de Catalunya i una de les menys de trenta que resten a Europa. Paral·lelament, l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Susanna Martori i la tinenta d’alcaldessa i regidora de Cultura, Jésica Pérez han presentat la nova campana, que ha beneït el mossèn Santiago Cortès. Les dues campanes es custodiaran a la Mongia i la nova es pujarà a l’ermita de Sant Elies cada 25 d’abril i a Santa Susanna cada 11 d’agost.