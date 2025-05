Tot a punt per a la Fira de la Primavera de Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor ja ho té tot a punt per a un cap de setmana carregat d'activitats amb la Fira de la Primavera. La vila s’omplirà de natura, artesania, música i solidaritat amb propostes pensades per al públic familiar. Dissabte 24 de maig, el Parc de la Rectoria serà l’escenari de la Fira de la Primavera, una jornada festiva centrada enguany en la pastura i la mel ecològica, dos pilars de la sostenibilitat i del patrimoni natural del municipi. Durant tot el dia, hi haurà un fira-mercat amb productes artesanals i una àmplia oferta d'alimentació de proximitat.

La jornada començarà a les 10:30 amb una exhibició de talls de fusta amb motoserra. A partir de les 11 del matí, els més petits podran gaudir de múltiples propostes, s'oferiran tallers de feltre i pintacares i tallers infantils amb la creació de marcs de natura i l’estampació de bosses de tela. Paral·lelament, es podrà participar en un taller de mel ecològica, de 12 a 13 hores, a càrrec de David Àlvarez, president d’Apicultors Ecològics Associats (AEA).

La música i la tradició també tindran protagonisme amb la cercavila de gegants i en Quico del Montseny a les 11:15 hores, i el concert d’Irina&The Covers, de 13 a 14 hores, un grup local que interpretarà versions de gran èxit. La franja del migdia i primera hora de la tarda estarà dedicada a la gastronomia. A la zona de la taverna de 14 a 16 hores, es podrà gaudir de gastronomia gallega, vermuts i els gelats d’El Geladet. A les 14 hores, el restaurant Cal Nari oferirà una classe magistral culinària, amb demostracions de plats casolans.

A la tarda, les activitats continuaran amb força. El Bingo Musical 80's-90's al camp de la Rectoria, i els tallers infantils del Niu de Llum tornaran a estar disponibles de 17 a 19 hores. A les 17 hores, els visitants podran viure una experiència única amb l’esquilatge en directe d’ovelles, i mitja hora més tard, la batucada de Vilabatuk. Un dels moments més esperats arribarà a les 18:30 amb la transhumància, on es podrà veure el pas dels centenars d’ovelles del ramat de Sant Pere de Vilamajor, una mostra viva de la tradició ramadera del municipi. La festa culminarà amb el concert d’Allioli, de 19:30 hores a les 21 hores, que portarà versions la música del moment.

Passejada solidària i vermut musical

Diumenge 25 de maig, a partir de les 9 del matí, tindrà lloc la Passejada solidària a benefici d’AFADIS, organitzada pels Caminaires de Les Faldes del Montseny. L'organització planteja dues opcions, una caminada llarga de 8,6 km per camins i corriols i una passejada inclusiva i accessible pel nucli urbà. La inscripció és de 5 euros i inclou una bossa amb obsequis per a tots els participants.

Tot seguit, a les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, el cap de setmana acabarà amb un vermut musical sota les alzines amb The Lizard Sons, un trio de versions liderat per Joel Reyes, Javi Ssagittar i Jómiv, que interpretaran temes com Wicked Game o You Shook Me All Night Long. Tot plegat, acompanyat de vermut a la barra de la colla gegantera.