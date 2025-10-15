Cremen neumàtics a l'AP-7 en una mobilització propalestina

Un grup de manifestants propalestins han tallat dos punts de l'AP-7 a la zona del Baix Montseny i el Vallès Oriental amb motiu de la vaga general convocada per aquest 15 d'octubre en suport a la causa palestina. Als volts de les 8 del matí i hi ha hagut retencions durant, almenys, una hora. Els talls han estat entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud, i entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès en sentit nord. S'ha restablert la circulació normal als volts de les 9 del matí.
Segons ha informat Trànsit, la cua de cotxes aturats ha arribat als cinc quilòmetres de llargada i només han deixat un carril obert en cada direcció. Activistes del col·lectiu del comitè de vaga al Baix Montseny format per organitzacions com l'Assemblea de Suport a Palestina, Endavant, el Casal de Joves la Fera, la PAHC Baix Montseny i Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars han fet públiques imatges del tall i han reivindicat l'acció a través de les xarxes socials.
Els activistes han ocupat la calçada de la via amb una pancarta i han cridat proclames contra el genocidi a la Franja de Gaza. Després, han cremat una línia de dos neumàtics vells d'alçada a través dels carrils, que impedia el pas als vehicles que s'hi aproximaven. "Des del Vallès Oriental i el Baix Montseny som molts els qui ens hem mobilitzat per reclamar la fi del genocidi i de l'ocupació i l'apartheid a Palestina", han expressat els manifestants.
Les organitzacions baixmontsenyenques consideren que l'alto el foc a la Franja de Gaza ha de ser "només el primer pas" per "desmantellar" l'estat d'Israel, que han titllat de "règim colonial i genocida". "Ara és fonamental continuar organitzades i mobilitzades perquè la lluita, que ens allibera a totes, passa per una Palestina lliure, del riu Jordà a la mar Mediterrània", han comunicat.