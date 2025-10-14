Vaga per Palestina al Montseny i al Vallès Oriental: afectacions i mobilitzacions

Aquest dimecres 15 d'octubre és dia de vaga en solidaritat amb el poble palestí al Baix Montseny i a tota Catalunya. La Intersindical, juntament amb la IAC i la CGT van convocar vaga general amb una crida a tots els sectors productius a manifestar-se per posar fi als vincles militars, comercials i diplomàtics amb Israel. Aquests sindicats van anunciar la convocatòria el passat dijous dia 2, l'endemà que aturessin la missió humanitària de la Flotilla.
Algunes organitzacions de la comarca han convocat concentracions a municipis del Baix Montseny i el Vallès Oriental. Les protestes s'han coordinat a través d'un comitè de vaga format per agrupacions polítiques i d'activistes com l'Assemblea de Suport a Palestina, Endavant, el Casal de Joves la Fera, la PAHC Baix Montseny i Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars, entre d'altres.
A través de les xarxes, han mostrat el seu compromís amb la causa palestina i s'han solidaritzat amb l'alliberament nacional del país. "Farem Vaga per Palestina. Per aturar tota producció, per bloquejar-ho tot", han expressat.
A Sant Antoni de Vilamajor a les 9 hores del matí està previst un piquet informatiu al Servei d’Atenció a la Víctima (Can Sauleda). A migdia, a les dotze, se celebrarà una cercavila a Cardedeu, a la plaça de Sant Corneli. A la mateixa hora tindrà lloc una marxa a Granollers, amb sortida des de l’estació de Renfe Granollers Centre.
Cap al migdia, a les 13:30 hores, s’ha programat un dinar infantil a Cardedeu, també a la plaça de Sant Corneli. Tot seguit, a les 14:30 hores, al mateix emplaçament es farà un dinar popular. A la tarda, les convocatòries unitàries prendran el relleu: a les 16 hores se celebrarà una concentració a Manresa, al pàrquing del Nou Congost, i a les 18 hores començarà la manifestació unitària a Barcelona, amb punt de trobada a l’Estació de Sants.
Les organitzacions baixmontsenyenques consideren que l'alto el foc a la Franja de Gaza ha de ser "només el primer pas" per "desmantellar" l'estat d'Israel, que han titllat de "règim colonial i genocida". "Ara és fonamental continuar organitzades i mobilitzades perquè la lluita, que ens allibera a totes, passa per una Palestina lliure, del riu Jordà a la mar mediterrània", han comunicat.
Aturades laborals i en centres educatius
D'altra banda, els sindicats UGT i CCOO han convocat aturades parcials a la feina en solidaritat amb Palestina. Arran d’aquesta mobilització, el SEPC i el Sindicat d’Estudiants, han fet una crida a aturar-ho tot convocant una vaga estudiantil en instituts i universitats.
Entre les institucions del Baix Montseny que s'han afegit a la vaga hi ha l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, que només oferirà serveis mínims durant tota la jornada. El consistori es fa seves les demandes del trencament total de relacions amb Israel, l'embargament d'armes i exigeix la rendició de comptes dels responsables del genocidi, "no només un alto al foc fràgil". Alhora, a Sant Esteve han fet una crida a la mobilització ciutadana a les convocatòries de la comarca i de Catalunya.
Afectacions en el transport públic
La Generalitat de Catalunya ha advertit que la vaga d'aquest 15 d'octubre també tindrà afectació sobre el servei de trens a la comarca. En concret, Rodalies i Regionals de Catalunya (Renfe) oferiran uns serveis mínims del 66 % dels trens programats durant tot el dia. Pel que fa a Metro, autobusos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Tram el servei serà igualment d'un 66 %. Per arrodonir la jornada, el sector del taxi s'ha afegit també a mobilitzar-se per demanar a totes les policies locals que compleixin el decret de la Generalitat que regula els trajectes urbans de taxis i VTC.