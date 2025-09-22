Nou tall elèctric a Sant Celoni aquest dimarts: 19 carrers afectats

L'Ajuntament de Sant Celoni ha anunciat un nou tall de subministrament elèctric el pròxim dimarts 23 de setembre de 2025 a dinou places i carrers de la ciutat. En concret el tall afectarà: al carrer Abad Oliva, carrer Barcelona, carrer Bruc, carrer Campins, carrer Esteve Cardelus, carrer Grup Escolar, carrer Major, carrer Ramis, carrer Santa Fe, carrer Tarragona, carrer Torras i Bages, carrer Univers, carretera BV-5114 a Campins, carrer Campins, passeig dels Esports, passeig de la Rectoria Vella, plaça Comtes del Montseny, plaça M. Figueras i la plaça de la Vila.
La parada elèctrica durarà entre les 8:30 del matí i les 14:30 de la tarda, quan està previst que el servei recuperi la normalitat. Cal tenir en compte, però, que l'afectació serà només a alguns dels números del carrer. Els més afectats, segons els comunicats de l'empresa, seran els carrers Santa Fe, Barcelona i Univers. Al final de la notícia adjuntem, també, una taula amb els domicilis, edificis i locals exactes on es produirà el tall.
S'ha fet públic el comunicat de la companyia de distribució, E-distribución, a través dels canals institucionals i s'ha explicat que el tall es fa per poder dur a terme unes obres de manteniment i millora de la xarxa de distribució. L'objectiu, ha detallat la companyia, és "incrementar la qualitat del servei elèctric" als barris afectats. "És per això que ens veiem obligats a interrompre temporalment el servei", han expressat.
Possibles incidències en el senyal de televisió
Aquestes setmanes, a més, s'estan actiovanet els serveis de telefonia mòbil de nova generació 4G i 5G al municipi que estan fent les companyies telefòniques. A causa d'això, afirma l'Ajuntament, és possible que es vegi afectada la recepció del senyal de TV a les llars de Sant Celoni i la Batllòria.
Si us trobeu en aquesta situació, es recomana posar-se en contacte amb l’empresa Llega700, que s'ocupa de resoldre qualsevol afectació que es produeixi a la TDT. En cas de detectar algun problema per visualitzar els canals de la TDT, l'Ajuntament ha posat un telèfon gratuït de contacte a la seva pàgina web per resoldre'ls i demanar una reparació gratuïta si és necessària.