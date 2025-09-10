Rescaten una persona d'un incendi a Hostalric

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una persona d'un incendi a Hostalric que ha cremat un habitatge al número 120 de l'avinguda Coronel Estrada, en un bloc de pisos. Els fets es van produir el matí del passat dimarts 9 de setembre i, segons han informat els Bombers d'Arbúcies a través de les xarxes, el foc es van poder apagar sense cap ferit. Les flames van sortir per la finestra del domicili, situat a un segon pis, i en van malmetre seriosament l'interior.
El cos de Bombers va rebre l'avís a les 9:49 del matí i, de seguida, s'hi van desplaçar set dotacions. Quan van arribar, l'incendi estava totalment desenvolupat i el foc era visible des de la façana principal del bloc. En el moment inicial, van detectar que hi havia una persona en el segon pis, que es refugiava de les flames al balcó. A més, en el primer pis hi havia dues persones més, una senyora amb mobilitat reduïda i una cuidadora.
Els bombers van extreure la persona de l'habitatge afectat pel foc, que estava il·lesa, i les dues que es trobaven en el pis inferior s'hi van quedar confinades mentre es feia l'extinció de les flames. Els bombers van dur a terme les tasques per apagar l'incendi amb celeritat i, a les 10:15 hores es va donar per totalment extingit. Les dues persones del primer pis, informen, tampoc van patir cap lesió i van poder sortir quan la zona va ser segura.
Tot seguit, van realitzar un control de subministraments, la revisió i ventilació de l'habitatge, que es va allargar fins a les 11 del matí. El pis inferior no va ser desallotjat per afectació estructural. Les causes de l'incendi encara es desconeixen. De moment, però, els bombers descarten que l'origen del foc es derivi d'una fallada elèctrica de l'edifici.