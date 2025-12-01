Retencions a la C-35 entre Sant Celoni i Gualba

Els treballs per a l'asfaltatge de la carretera C-35 entre Sant Celoni i Gualba estan produint retencions a la carretera en els dos sentits de la marxa. Els operaris de les obres fan passar els cotxes per torns en un únic carril obert en el qual es van intercalant els dos sentits de circulació. Aquesta afectació al trànsit, que s'ha allargat durant bona part del dia, ha produït embussos amb cotxes parats fins a quinze minuts.
En concret, les retencions s'han produït al punt quilomètric 61-60, entre la rotonda de Gualba de Baix, el nucli de l'Estació de Gualba i l'entrada al nucli de la Batllòria. Les obres estan substituint l'asfaltatge del tros de carretera que s'ha vist afectat per les obres d'ampliació del nou tram de 2+1 a la carretera la C-35, que ja està en servei entre Sant Celoni i Riells i Viabrea. L'actuació s'ha fet en el marc d'un projecte per millorar la funcionalitat i la seguretat en aquest eix viari.
Per acabar l'obra, queda pendent de l’estesa de l’última capa del paviment i la senyalització horitzontal definitiva. Segons va avançar Territori estava previst que l’obra acabés aquesta tardor, juntament amb la nova via segregada per a vianants i ciclistes que ja està construïda en el mateix tram. La inversió total és de 8,4 milions d'euros i, en part, és finançada mitjançant fons europeus REACT.
Aquesta actuació també s’insereix en el Programa 2+1 que el govern de la Generalitat està desplegant a la xarxa viària de la seva titularitat per a reduir l’accidentalitat causada per xocs frontals. Les carreteres 2+1 són vies d’una calçada amb un separador físic entre els dos sentits de la circulació i tres carrils de circulació, un per cada sentit i el central, que discorre de forma alternada al llarg del seu recorregut.