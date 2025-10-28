Retencions l'AP-7 per l'accident d'un camió amb cisterna de gasoil

El Servei Català de Trànsit ha hagut de tallar un carril de la circulació a l'AP-7 en el tram de Cardedeu a Llinars del Vallès en sentit Girona per un accident amb un camió cisterna que transportava gasoil. Segons han informat, hi ha dos quilòmetres de retenció des de la Roca del Vallès. La possible alternativa és la C-35 fins a l'enllaç amb l'autopista a Sant Celoni. El Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que el conductor ha resultat ferit en estat lleu-menys greu, i ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers.
Protecció Civil de la Generalitat ha actuat en el marc del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) i s'ha desactivat l'alerta una estona després, quan la fuita en el camió cisterna s'ha controlat. No obstant això, l'alerta del pla TRANSCAT romandrà ha passat en prealerta i es farà el seguiment de les tasques de transvasament.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 10:51 hores al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Segons es pot veure a les imatges, un camió de matèries perilloses que transportava Gasoil (perill 30, ONU 1202, líquid inflamable), ha patit un accident de trànsit, ha descarrilat i ha quedat bolcat. La cisterna del camió és de 32.000 litres. Protecció Civil assegura que el vessament no està provocant afectacions a les persones o al medi ambient, i no s’han decretat mesures d’autoprotecció per a la població.
Per dur a terme l'actuació els Bombers de la Generalitat han activat nou dotacions que, en arribar al lloc de l’accident, han constatat que el camió havia sortit de la via i que s’havia produït una fuita de gasoil d’un dels seus compartiments, a la part interior. Immediatament, han dut a terme les tasques corresponents per tal de taponar la fuita, que els Bombers han deixat pràcticament controlada. A hores d’ara, restarà realitzar el transvasament del gasoil que roman a l’interior de la cisterna a una de nova, que enviarà la companyia del camió sinistrat.