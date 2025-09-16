Tall elèctric a 14 carrers de Sant Celoni aquest dimecres

L'Ajuntament de Sant Celoni ha anunciat un tall de subministrament elèctric el pròxim dimecres 17 de setembre de 2025 a catorze carrers de la ciutat. En concret el tall afectarà: la Carretera Vella, el carrer Alguersuari, el carrer Doctor Trueta, el carrer Esteve Moragues, el carrer Joaquim Sagnier, el carrer Pau Casals, el carrer Ponent, el carrer Sant Jaume, el carrer Sant Josep, el carrer Sant Martí, el carrer Sant Pere, el carrer Santa Rosa i dos números del passeig Sant Domènec i la plaça de l'Estació.
La parada elèctrica durarà entre les 8:30 del matí i les 14:30 de la tarda, quan està previst que el servei recuperi la normalitat. Cal tenir en compte, però, que l'afectació serà només a alguns dels números del carrer. Els més afectats, segons els comunicats de l'empresa, seran els carrers Santa Rosa, Pau Casals i Sant Martí. Al final de la notícia adjuntem, també, una taula amb els domicilis, edificis i locals exactes on es produirà el tall.
S'ha fet públic el comunicat de la companyia de distribució, E-distribución, a través dels canals institucionals i s'ha explicat que el tall es fa per poder dur a terme unes obres de manteniment i millora de la xarxa de distribució. L'objectiu, ha detallat la companyia, és "incrementar la qualitat del servei elèctric" als barris afectats. "És per això que ens veiem obligats a interrompre temporalment el servei", han expressat.