El Magikae de Gironella uneix màgia, il·lusionisme i humor aquest 2025

El Magikae, el Festival de Màgia de Gironella, viurà aquest cap de setmana la seva quarta edició. Serà el diumenge, 25 de maig, amb una agenda que uneix un taller infantil, actuacions obertes i l'espectacle de cloenda a l'Espai el Blat.

El mag Àlex Ferrer serà l'encarregat d'obrir el certamen, a les 10.30 hores, amb un curs de màgia adreçat als nens i nenes. L'Espai Santa Eulàlia acollirà el taller titulat Crea la teva pròpia màgia, on els petits aprenents d'il·lusionista aprendran els secrets de la disciplina i podran executar els primers trucs. Aquesta iniciativa s'adreça a infants d'entre 5 i 12 anys, i per participar-hi cal inscriure's i pagar una entrada de 2 euros (l'aforament és limitat).

Les hores següents, la màgia s'escamparà per diferents places de la vila. A les 11.30 hores, Màgic Pol desplegarà Polifacètic a la plaça de la Vila, un show que uneix humor, il·lusions i dansa. Gonza Martini presentarà, a la placeta del Blat de Moro a les 12.30 hores, En mis zapatos, un espectacle colorit a partir de bombolles de sabó. Ja a la tarda, a les 17.00 hores, el mag Sanyes es proposarà a la presidència de la Generalitat amb el format El Candidat, des de la plaça tot just al davant de l'Espai el Blat.

El punt final al Magikae d'enguany el posarà Txema Muñoz, amb la proposta titulada Lumière. Muñoz demostrarà al públic assistent com d'entretingut pot ser esperar un tren si deixes anar la imaginació. Humor i il·lusió es donen la mà en una representació que s'inspira en el cinema mut (humor gestual) i on objectes quotidians com una bombeta, una jaqueta o una motxilla poden tenir protagonisme. Les entrades costen 5 euros.