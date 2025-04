Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 25, 26 i 27 d'abril

El darrer cap de setmana d'abril presenta amb un gruix considerable de propostes a l'aire lliure. L'agenda està notablement marcada per la celebració de Sant Marc en diferents indrets de la comarca, i se suma a la cua de la Pasqua i de Sant Jordi. A més, a Avià tornen a viure Firhàbitat. NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, del 25 al 27 d'abril.

Konvent Cirk i la companyia My!Laika ho tenen tot a punt per la cinquena edició del Festival Kontrast, que tindrà lloc del 18 al 27 d'abril en diferents espais de Cal Rosal i Gironella. El plat fort d'aquest 2025 és l'aterratge del col·lectiu Cirque Pardi! amb el seu comboi i la seva carpa per presentar per primera vegada a Catalunya Low Cost Paradise. A més, entre la trentena de propostes de circ, música i teatre, també hi haurà les estrenes al país de Surcouf de Sacékripa; Reface de Collectif Les Idoles, Brik-tu-tok; Obsolete Elegance de Las Corpa & Humo y Polvo, STEK d'Intrepidus; La Soirée de My!Laika; Respire de Cie. Circoncentrique; i Violent de SPPI. La segona setmana del festival s’allarga del 24 al 27 d’abril. Aquí pots comprar entrades.

Avià torna a ser l’epicentre de la bioconstrucció i l'eficiència energètica amb Firhàbitat. Entre el 25 i el 27 d'abril, el poble desplega els tallers, xerrades i la zona d’expositors, en una edició enfocada en la descarbonització i els biomaterials. El certamen repeteix alguns formats que es consoliden, com el Congrés, els Premis de Bioconstrucció, el sopar de networking, o la matinal d’oficis. Consulta l’agenda al complet.

Per primera vegada, Gironella, i més concretament Cal Bassacs, han programat una agenda d'activitats que s'allargarà durant el cap de setmana per celebrar la festivitat de Sant Marc. El tret d'inici serà el 25 d'abril a les 09.00 hores, amb l'esmorzar popular de coca, xocolata desfeta i una taronja a l'Ermita de Sant Marc. Seguirà la cercavila del Lleó de Gironella i la missa major en honor a Sant Marc, culminant amb una ballada del Lleó. Durant la tarda de divendres, i el divendres i diumenge, s’han programat activitats com un concert d’Strombers, una mostra de GiroenDansa, un taller de fabricació de capgrossos, el concurs de Sardana Esportiva, un sopar popular, o un taller de ball de bastons, entre altres. El programa.

Sant Marc a Berga

La festa de Sant Marc de Berga començarà a les 08.45 hores amb la trobada a les Tres Creus per completar l’últim tram del camí al santuari de Queralt en comitiva. Tot seguit, se celebrarà la missa i després, s’iniciarà el repartiment de coca i xocolata desfeta entre les persones assistents, a la plaça de l’església. Aquest any es repartiran 350 coques i 80 litres de xocolata desfeta.

Sant Marc a Guardiola de Berguedà

Guardiola de Berguedà celebra l’aplec de Sant Marc aquest divendres, a l’Ermita de Sant Marc. L’activitat engegarà a les 08.00 hores, amb una caminada en direcció a l’ermita des de la plaça de l’Ajuntament. A les 12.00 hores, se celebrarà la missa a Sant Martí de Brocà, on en acabar es repartirà el panet i es beneirà el terme. La jornada clourà amb una ballada de sardanes i el repartiment de coca i xocolata, a les 18.00 hores, a la plaça Joan Arocas.

Concert de Ginestà

Ginestà és una de les formacions del pop català més inspiradores. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas ha tornat a enamorar i a emocionar a tot el públic català amb el seu flamant últim disc. El grup, que s’ha consolidat com una de les bandes imprescindibles del moment, protagonitza el Concert Jove de Sant Marc aquest 2025. Tindrà lloc al Teatre Municipal de Berga, el 26 d’abril a partir de les 20.00 hores. Les entrades es poden comprar anticipadament.

Trail Cerdanyola

El 27 d’abril, Sant Julià de Cerdanyola torna a acollir una nova edició del Trail Cerdanyola, una cursa de muntanya per gaudir dels paisatges i l’entorn natural del municipi. Els participants podran escollir entre dues distàncies: 20 quilòmetres (+1.145) i 12 quilòmetres (+700). Organitzen Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i el JAB.

Trobada de Caramelles i Fira d’Artesania de Casserres

Casserres celebra aquest diumenge, en la franja del matí, la 44a Trobada de Caramelles del poble. El format s’acompanya de la 28a Fira del Comerç i l’Artesania, a més de la 13a Trobada de cotxes clàssics. Enguany, a més, s’hi suma la Federació del Comerç Berguedà, amb dinàmiques per incentivar les compres.

Festa de Sant Jordi a l’Ametlla de Merola

L’Ametla de Merola celebra conjuntament el Sant Jordi amb una festa, el 27 d’abril. El programa consta d’un inici dolç, amb l’esmorzar de coca i xocolata desfeta a les 10.00 hores, i continuarà amb la Fira popular del llibre i la rosa amb la presència de les de la colònia. A les 11.30 hores, l’Associació Cultural de l’Ametlla de Merola i l’historiador Albert Rumbo presentaran El Brogit - Edició especial 125 anys dels Nans de l’Ametlla de Merola. La matinal culminarà amb el concert vermut amb Aquell Parell, al parc infantil.

Truitada de Sant Marc a Falgars

La Pobla de Lillet renova el vot de poble amb la celebració de la missa solemne per Sant Marc, el 27 d’abril a les 12.00 hores, al Santuari de Falgars. En sortir del temple, es repartiran les truites.

Concert de Sant Jordi

La Coral Estel de Gironella i la francesa Polyphonies d’ici et d’ailleurs es troben aquest diumenge, a les 17.00 hores, per celebrar el Concert de Sant Jordi a la Perla del Llobregat. L’espectacle tindrà lloc a l’Espai Santa Eulàlia.

Truitada de Bagà

La Truitada de Bagà tindrà lloc el 27 d'abril, a les 18.00 hores, al pati de l'escola Galceran de Pinós. Aquest acte popular, obert a tothom, és una ocasió per compartir un àpat en companyia i celebrar la Pasqua en un ambient festiu i familiar.

Mariona Escoda presenta un nou espectacle acústic, oferint una experiència íntima per gaudir de la seva música amb un repertori renovat que inclou noves cançons. Acompanyada només per la guitarra i el piano, la Mariona explorarà nous sons i emocions que prometen captivar els espectadors, concert a concert. L’espectacle aterra al Teatre de l’Ametlla de Merola, el diumenge a les 18.00 hores, i les entrades es poden comprar anticipadament. El concert forma part del Cicle de Primavera de l’Ametlla de Merola.

XIV Puig-reig canta musicals

Tarda i vespre musical a Puig-reig, el 27 d’abril. El pavelló d’esports acull, a partir de les 18.00 hores, la cantada de musicals a càrrec de set corals de la comarca i rodalia, amb l’acompanyament musical de l’Orquestra de l’EMM de Puig-reig.

«Wolfgang»

El Wolfgang, un nen de 10 anys amb un quocient intel·lectual de 152 i trastorn de l’espectre autista, es veu obligat a viure amb el seu pare, el Carles, a qui no ha vist mai, després de la mort sobtada de la seva mare. El Carles afronta el repte amb ganes i voluntat, però el Wolfgang no suporta el desordre ni la desorganització i el considera un “sota cent” per la seva falta d’intel·lecte. Així que, d’amagat, el Wolfgang planeja aconseguir el seu somni: entrar a l’acadèmia de música Grimald de París, on va estudiar la seva mare, i esdevenir el millor pianista del món. Quan el Carles ho descobreix, ha de decidir entre la seva gran oportunitat com a actor o convertir-se en el pare que necessita un nen com el Wolfgang. Aquesta és la sinopsi de Wolfgang, un dels films que protagonitzen la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el dissabte a les 18.00 hores, i el diumenge a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.

«Sorda»

L’Àngela, una dona sorda, tindrà un nadó amb l’Héctor, la seva parella oient. L’embaràs fa aflorar les pors davant la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L’arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l’Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per a ella. Aquesta és la sinopsi de Sorda, un dels films que protagonitzen la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores, i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.