Els imperdibles de Firhàbitat 2025

Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica de Catalunya, celebra la seva cinquena edició entre el 25 i el 27 d'abril a Avià. La zona d'exposició comença a prendre forma i l'agenda fa setmanes que es va tancar, parant especial atenció a la descarbonització i els biomaterials, eix central del certamen enguany. Així mateix, les activitats programades també mantenen la voluntat de divulgació respecte de les matèries que centren la mostra, amb accions com tallers i xerrades per a tots els públics. NacióBerguedà t'ofereix un recull dels imperdibles del programa de Firhàbitat, aquest 2025.

La zona d'estands d'exposició professionals

L'avinguda Francesc Macià repeteix com a eix vertebral de la fira, acollint la zona d'expositors. N'hi haurà més d'una cinquantena, incloent-hi artesans, empreses de bioconstrucció i cases passives, instal·ladors professionals, proveïdors de materials o companyies dedicades als revestiments i paviments, a més d'institucions, entitats i centres formatius, entre altres sectors. L'espai romandrà obert el divendres i el dissabte, de 10.00 a 20.00 hores, i el diumenge, de 10.00 a 15.00 hores. Trobareu el llistat complet d'expositors, aquí.

Taller de Beatbox i Bioconstrucció

Amb la voluntat d'apropar el sector a les futures generacions, una de les novetats dins l'agenda d'oci de Firhàbitat és el Taller de Beatbox i Bioconstrucció. Serà a càrrec de Guillem Cardona i tindrà lloc a l'Espai Activitats (a la confluència entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer dels Estudis), el divendres a les 16.30 hores. Altres activitats dirigides al públic més jove són els Tallers infantils sobre bioconstrucció amb Orígens, que es desenvoluparan a l'Espai Tallers (a l'Aparcament de l'Ateneu), tant dissabte com diumenge.

II ⁠Premis de Bioconstrucció de Catalunya

La Sala Ateneu acull l'acte d'entrega de premis de la segona edició dels Premis de Bioconstrucció de Catalunya, el divendres a les 19.00 hores. Aquest esdeveniment resoldrà el guanyador del premi gran del certamen, que va anunciar els finalistes la setmana passada: Casa al Pradet, Casa a Serra d'Ordal, i 30+8 habitatges socials al carrer Josep Togore. En el mateix escenari també es repartiran els reconeixements ja anunciats a l'Espai o Equipament Públic Bioconstruït, la Menció a la participació i el compromís amb la comunitat i la Menció a l'impuls i innovació de proximitat.

Sopar de l'expositor i concert de Vintage

La cloenda de la primera jornada serà amb el ja habitual Sopar de l'Expositor, un punt de trobada entre els participants en la fira i que ha esdevingut una oportunitat entre professionals d'àmbits germans d'establir contactes per a possibles negocis de futur. Serà a l'Ateneu, a les 20.30 hores, i té un preu de 29 euros per comensal (cal fer reserva prèvia). A més, aquest 2025 la vetllada culminarà amb el concert gratuït i obert a tothom de Vintage, a la mateixa sala, a partir de les 22.00 hores.

Jornada sobre la resistència al foc dels sistemes constructius ecològics

Un dels fils conductors del dissabte serà el comportament dels biomaterials davant del foc i les accions que poden salvar vides davant d'un incendi. Hi haurà ponències al llarg del dia enfocades a aquesta tasca preventiva que clouran amb una demostració en directe, a l'Aparcament de l'Ateneu. L'experiment començarà amb proves de foc en alguns dels materials més utilitzats actualment a l'hora d'aïllar, i seguint amb la combustió d'un mòdul construït amb diversos materials ecològics per avaluar-ne la resistència al foc i comprovar-ne la seguretat.

Xerrades i taules rodones pel públic general

Tant dissabte com diumenge, els visitants de Firhàbitat tindran l'ocasió d'ampliar coneixements amb una oferta variada de xerrades i taules rodones, dirigides al públic general i més enllà del Congrés Firhàbitat. Alguns exemples són: Masies. Com reformar-les mantenint l'essència, amb Oriol Rosselló (dissabte, 10.30h); Tòxics invisibles a la llar, a càrrec de Padma Solanas (dissabte, 12.00h); o Comunitats energètiques, participada per Ramon Roig, Alfonso Bermúdez, Eugeni Vila i Gil Salvans (diumenge, 12.00h). El programa complet.