Berga és la princesa

Ja sabeu que m'agraden les al·legories. No perquè la política berguedana no s'expliqui sola, sinó perquè així, com a mínim, ens entretenim narrant l'evidència.

L'actualitat de Berga mostra un govern errant, incapaç de salvar-la d'una situació econòmica enfonsada gràcies a Junts per Berga (els vells convergents). Ara que cauen centenars de milers d’euros en subvencions, després d'anys malvivint i havent de tornar el deute dels altres, no saben on posar-los (o sí, apostant-ho tot a una mateixa carta). Aquesta setmana, la de Sant Jordi, crec que seria bo buscar el veritable drac, el quin fa perillar la vida de la nostra Berga.

Tal com al febrer anunciava el Dibaròmetre, els berguedans i berguedanes suspenen la gestió de l'Ajuntament de Berga. I no m'estranya, ja que per molt que vulguin regalar-nos floretes pintades en parets a tort i a dret, només són gargots. Esbossos d'unes promeses de futur que s'han ancorat en la reducció del deute i d'aquí ja no han avançat. Sí que és cert que s'han fet molts anuncis, però com passa amb els publicitaris, només venen la part estimulant dels projectes i no la real, la de veritat, la quina ens trobem cada dia passejant per Berga.

Amb l'armadura lluent de deutes eixuts no n'hi ha prou, i obtenen tot just un 5 pelat de nota per sota de la mitjana dels ajuntaments de Catalunya, que és de 6. També un 62,6% dels berguedans creu que la ciutat ha empitjorat en l'últim any, sent sis de cada deu ciutadans els que consideren que la situació a Berga ha empitjorat els darrers 365 dies, superant el 37,4% que opina el mateix en altres municipis de la província. No és d'estranyar, com tampoc la preocupació dels berguedans per la neteja i per la gestió de l'Ajuntament. La primera, perquè aviat no li quedarà més remei a la princesa que agafar l'escombra i un pot de pintura; i la segona, perquè és tan evident que ara ja qualsevol anunci sona a frau.

I si hi ha una espina que té clavada aquest Ajuntament és la desídia i inacció davant de qualsevol situació que surti de la roda que gira allà dins de la casa de la ciutat. Sort en tenim que no ens han de salvar del drac, ja que podria ben ser que ens creméssim esperant qualsevol tràmit que en condicions normals podria estar llest en menys d'una setmana i allà dins s'acaba fent etern. Hi ha gestions tan extremadament simples que fa basarda fins i tot saber perquè no s'han assolit, ja que per sort o per desgràcia, alguns són un projecte compartit, i de tanta persecució, en comptes de regidors de BeGI semblem el seu turment.

Però si hem dit que la princesa era Berga, qui l'acabarà salvant del drac? Serà la mateixa princesa que ho farà? Al final de tot, tots som Berga!