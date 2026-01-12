Ferir sensibilitats, remoure consciències

Dijous, 8 de gener. Navego per Instagram. Em crida l'atenció un vídeo penjat pel Diari Ara. M'avisen que mirar-lo pot ferir la meva sensibilitat. Tot i això, clico al damunt i l'observo. La gravació avança i em poso en alerta. Es veu un cotxe aturat a la carretera i tot seguit n'arriba un altre, d'on baixen uns agents amb armes i passamuntanyes. Aquests s'adrecen a la persona que hi ha dins del cotxe i intenten obrir-ne la porta del conductor, però l'automòbil gira i avança en sentit contrari als guàrdies. És aleshores quan un d'ells dispara tres trets al cap a la conductora, que mor a l'acte. El cotxe, finalment, s'estavella uns metres més enllà.
M'informo i veig que es tracta d'agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes dels EUA (ICE, en anglès), que van arribar a algunes ciutats com Chicago, Washington i la mateixa Minneapolis (on ha estat gravat el vídeo) per fer batudes contra la immigració. També llegeixo que la conductora es deia Renee Nicole Good i tenia 37 anys. Es veu que en aquestes ciutats, o, almenys a Minneapolis, alguns veïns es dedicaven a observar les batudes de l'ICE per supervisar-ne el comportament dels agents durant els seus operatius. Això és el que estava fent Renee Nicole Good quan va ser disparada per un dels guàrdies.
Des del departament de Seguretat Nacional dels EUA defensen que l'agent va actuar en defensa pròpia contra un acte de “terrorisme domèstic”. Segons l'alcalde de Minneapolis, els agents de l'ICE "han estat sembrant el caos a la ciutat" dins d'un macrooperatiu contra la immigració somali. Tant la secretària del departament de Seguretat Nacional com el president Trump, defensen l'agent que va matar la conductora. A més, des del govern dels EUA afirmen que "continuarà en actiu".
Em sembla difícil de creure. Un guàrdia acaba injustament amb la vida d'una persona, i, a part de no tenir-ne la culpa, podrà continuar exercint de pinxo, armat i perillós, per les ciutats dels EUA. És a dir, continuarà tenint autoritat per fer el que li doni la gana, per exemple, tornar a matar. Espero que la notícia serveixi per remoure consciències, però soc conscient que, als EUA, mostrar humanitat envers els immigrants et pot costar la vida. Si això és una democràcia, que m'ho expliquin.