L'aparcament no és opcional: és capital

L'aparcament és una peça clau de la mobilitat d'una ciutat. I Berga, com a capital, no es pot permetre continuar actuant tard. L'exemple és evident: l’aparcament de l'Hospital va arribar un any i mig més tard del que tocava i només després d'un clam social insistent. Per això la ciutat necessita un pla d'aparcament realista i funcional, que ordeni la mobilitat. No és cap luxe: és una necessitat de capitalitat.
Des de Junts defensem una mirada de futur, que passa per decisions concretes. Cal ampliar les places d'aparcament a la Font del Ros i crear una zona verda al Barri Vell perquè els residents tinguin prioritat a prop de casa. És necessari impulsar aparcaments rotatius a la plaça de Sant Pere, al carrer Doctor Saló i a la plaça Sant Ramon. L'objectiu és clar: permetre compres i gestions ràpides, i reforçar els comerços que mantenen viu el centre. També és imprescindible recuperar les places de la Valldan, que donen servei a les famílies i al veïnat del barri.
La planificació ha de mirar més enllà del curt termini. Per això defensem estudiar la compra del solar annex a Cal Tonillo, una oportunitat que ha d'anar lligada a transformar el carrer del Roser en plataforma única: un eix estratègic que connecta directament amb el carrer Major, però preservant el màxim nombre de places possibles. El mateix cal fer amb el solar de la pujada de Santa Magdalena, que permetria ampliar l'oferta d'aparcament i donar resposta a una reivindicació històrica del veïnat. Si finalment Berga obté el finançament del Pla de Barris, seria incomprensible no haver previst una actuació tan necessària.
Finalment, cal parlar del taxi, que és un servei públic essencial. Ho és especialment per a persones grans, veïns amb mobilitat reduïda, trasllats sanitaris o infants que utilitzen transport escolar. Per això proposem crear noves parades en punts estratègics: la carretera de Solsona (coherent amb el canvi de la parada d'autobusos), l'ambulatori, l'Hospital i els centres educatius amb servei de transport escolar. Facilitar el taxi és facilitar la vida de molta gent.
Tot aquest conjunt d'actuacions configura un model pensat amb seny. Perquè planificar l'aparcament no és només parlar de cotxes: és parlar del futur de Berga.