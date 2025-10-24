Objectiu: invertir 12,5 milions al Barri Vell

Aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de Berga ha presentat la sol·licitud a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya. L'objectiu val la pena: poder fer actuacions de millora al nostre Barri Vell per valor de 12,5 milions d'euros, dels quals la Generalitat hi posaria el 70% i l'Ajuntament la resta.
Optar a una subvenció no implica rebre-la, evidentment. En aquesta primera convocatòria, com a molt hi haurà una vintena de municipis agraciats dels 83 que ens hi hem presentat. Poden semblar moltes poblacions, però només hi han optat un 8,8% dels 947 municipis del Principat, i és que per fer la sol·licitud cal complir una sèrie de condicions i sobretot desenvolupar una proposta consistent, amb una documentació precisa i treballada. És a dir, moltes hores de feina per part de tècnics municipals i especialistes externs, cosa que vol dir aparcar altres feines durant setmanes.
De totes maneres, quan al mes de setembre va publicar-se la convocatòria, l'equip de govern no vam dubtar ni un moment a dedicar-hi els recursos necessaris, ja que la regeneració del Barri Vell és just al centre de la nostra proposta política i, malauradament, oportunitats com aquesta no passen gaire sovint. El projecte que ha presentat l'Ajuntament de Berga, que aquests dies estan desgranant els mitjans de comunicació locals, és una proposta realista, coherent, justificada i equilibrada, que creiem que compleix amb els objectius de la convocatòria de la Generalitat. Pot haver-hi sol·licituds d'altres municipis que també hi encaixin molt, però costa d'imaginar que hi encaixin més. Veurem la puntuació que obté la proposta i en cas que malauradament no obtinguéssim la subvenció a la primera, evidentment ens presentaríem a successives convocatòries.
Bona part de les 27 actuacions provenen dels diversos plans municipals redactats els últims anys o s'han consensuat amb els diversos grups polítics de l'Ajuntament, com és lògic tenint en compte que el termini del Pla de Barris supera de tros la present legislatura. Les actuacions pretenen resoldre alguns dels problemes endèmics del Barri Vell com la manca d'aparcament o de zones verdes, donar sortida a alguns edificis en desús (Mercat Municipal, antiga escola de la Llar, convent de les Vetlladores), obtenir un nou espai per convertir-lo en un gran parc públic a Santa Magdalena, continuar rehabilitant el Convent de Sant Francesc, crear pisos de lloguer assequible (carrer del Balç, carrer Balmes), reformar carrers i places (Torre de les Hores, carrer Major, callissots) o donar ajudes per a la rehabilitació d'edificis particulars i d'entitats del barri.
No tot seran obres, ja que també es preveu més d'un milió d’euros per a programes socials, com ara la creació d'un grup d'agents cívics, programes contra la soledat, accions per a la formació i inserció laboral o pel foment del comerç, ensenyament del català o un servei de taxi-bus a demanda. En definitiva, un revulsiu per terra, mar i aire al cor de Berga, on hi ha problemes i desigualtat, però també patrimoni, memòria, vida i futur. Obtenir els recursos sol·licitats seria la garantia que els pròxims anys es pugui intensificar molt el ritme d'actuacions de millora al barri.
Malauradament, els ajuntaments de pobles i ciutats del país ens hem d'encomanar sovint a les subvencions d'administracions superiors per poder fer inversions importants. És a dir, per transformar carrers i places, construir o renovar equipaments, rehabilitar edificis... Vol dir que el finançament de les diverses institucions no està ben equilibrat. Si a això hi afegim que les institucions menys democràtiques són les que tenen més recursos, la crítica al sistema es fa sola. És evident que volem canviar també aquesta injustícia, però mentre no en siguem capaços cal continuar jugant amb aquestes normes i mirar d’obtenir tants recursos com sigui possible per continuar millorant la ciutat.