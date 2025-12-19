La salut comença al carrer, al barri i a casa

Aquest mandat, Berga ha començat a parlar de salut des d'una perspectiva més global. Es va activar el Pla Local de Salut amb una visió integradora, intersectorial i transversal. Per què quan parlem de salut, no només ens referim a l'absència de malaltia, sinó que parlem de benestar social i sanitari, de qualitat de vida, de tenir un sostre digne, de poder respirar un aire net, de tenir espais verds on trobar-nos i d'enfortir els vincles amb els nostres veïns. En definitiva, parlem d'una salut col·lectiva que va molt més enllà de l'àmbit estrictament mèdic.
Avui el món ens demana una mirada més àmplia i més conscient. El concepte One Health, o "Una sola salut", ens recorda que la salut de les persones està estretament lligada a la salut del medi ambient i dels animals amb què convivim. No hi ha salut humana sense salut planetària. Aquesta idea, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut, ens convida a treballar des d'una visió integral, preventiva i col·laborativa. I a Berga, aquesta mirada té molt sentit: som una ciutat envoltada de natura, amb una dimensió humana que ens permet fer de la proximitat una eina poderosa per al canvi. Hem d'aconseguir una ciutat centrada en les persones, derivada del terme ciutat 5.0.
Recentment, hem presentat un projecte amb 27 propostes per la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya que valorem com una gran oportunitat per aplicar aquesta mirada holística al nostre territori. No es tracta només d'arranjar carrers o rehabilitar edificis, consisteix a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones que hi viuen. Quan fem un carrer més accessible, quan recuperem un espai verd o quan facilitem l'accés a un habitatge digne, quan fem un esdeveniment intercultural, també estem millorant la salut del conjunt de la ciutat. El Pla ens permet repensar els barris com a espais de salut comunitària, on tot està connectat: l'espai públic, la mobilitat, el medi ambient, l'habitatge i la cohesió social. Aquesta és, en essència, la mirada One Health aplicada a escala local: entendre que cada decisió urbana té un impacte directe en la salut física, mental i emocional de la ciutadania.
Berga pot i ha de ser una ciutat que cuida. Cuidar vol dir fer que els nostres carrers siguin segurs i adaptats per a tothom, que hi hagi arbres i ombra per suportar millor les onades de calor, que els infants puguin jugar a l'aire lliure i que les persones grans puguin sortir sense barreres. Vol dir tenir espais verds que connectin barris, reduir el trànsit motoritzat i fomentar la mobilitat activa. Vol dir repensar els nostres entorns perquè siguin més saludables, més sostenibles i més amables. Però cuidar també vol dir enfortir els vincles socials. La salut comunitària es construeix quan hi ha relació, suport mutu i sentiment de pertinença. Els projectes de barri, les activitats culturals o els espais de trobada entre generacions tenen un paper fonamental en el nostre benestar emocional i en la prevenció de la soledat.
El Pla de Barris i Viles també posa el focus en l'habitatge, un dels grans determinants de salut. Viure en un espai digne, amb bona ventilació i eficiència energètica, és essencial per evitar problemes respiratoris, fred o humitat. La pobresa energètica és també una qüestió de salut, i actuar-hi des del món local és clau. Una altra dimensió és l’alimentació. Fomentar els productes de proximitat, els horts urbans o els mercats locals no només reforça l'economia circular, sinó que millora la nutrició i redueix la petjada ecològica. Són accions senzilles, però amb un gran impacte en la salut de les persones i del territori. A més, a Berga també hem entès que els animals formen part del nostre ecosistema urbà. La gestió ètica de les colònies felines o la sensibilització sobre el benestar animal són exemples d'una ciutat que aposta per la convivència responsable. El model One Health ens recorda que la manera com ens relacionem amb els animals diu molt de la nostra manera d'entendre la vida i la cura.
Tot això requereix una nova manera de governar: transversal, participativa i col·laborativa. La salut no és competència d'una sola àrea municipal: ha de ser un fil conductor que travessi l'urbanisme, els serveis socials, la cultura, l'educació i el medi ambient. Treballar amb aquesta visió compartida és el que dona sentit a un projecte de ciutat. I a Berga, ja ho estem fent: amb projectes que connecten àrees, amb processos participatius i amb la voluntat de posar la vida —en totes les seves formes— al centre de les polítiques públiques.
El repte és gran, però també apassionant. Berga pot ser una referència en el camí cap a una ciutat saludable, verda i humana, on la salut no sigui només una qüestió sanitària, sinó un valor col·lectiu que es construeix des de cada barri, cada plaça i cada casa. Assumir la mirada One Health és comprometre's amb el futur, amb el planeta i amb la vida quotidiana de la gent. Perquè al final, cuidar la ciutat és cuidar-nos a nosaltres mateixos i sobretot humanitzar-la.