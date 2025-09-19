Josep Campos, nou president de l'executiva d'ERC al Berguedà

La militància d'Esquerra Republicana al Berguedà ha renovat l'executiva comarcal, escollint per unanimitat la candidatura encapçalada per Josep Campos. Acompanyaran al de Puig-reig en la nova junta Ramon Serra, Mireia Besora, Joaquim Espelt, Maria Carme Casals i Raquel Sala.
"Assumim aquesta responsabilitat amb il·lusió i compromís", ha declarat Campos respecte del nomenament, incidint que "el Berguedà necessita una Esquerra forta, propera i amb visió de futur per donar resposta als reptes de la comarca i estar al costat de la ciutadania". El nou president assistirà als Consells Nacionals d'ERC en representació de la federació comarcal juntament amb Ramon Serra, que ha estat seleccionat per la militància com a conseller nacional.
D'aquesta manera, conformen la nova executiva d'ERC al Berguedà: Josep Campos, president i secretari d'Imatge i Comunicació; Mireia Besora, secretària general i secretària de Política Municipal i Institucional; Joaquim Espelt, secretari d'Organització; Ramon Serra, secretari de Finances; Maria Carme Casals, secretària de Feminismes i de Ciutadania; i Raquel Sala, secretària de Transició Ecològica.
El procés electoral s'ha celebrat aquest dijous al vespre al local de la formació a Berga. El president sortint, Isaac Lozano, ha agraït la tasca de l'anterior executiva i ha encoratjat la nova direcció. També hi han assistit el president d'ERC a la Catalunya Central, David Rodríguez, i la secretària general d'ERC a la Catalunya Central, Margarida Feliu, que han volgut traslladar el suport i la disposició de l'òrgan central del partit a la vegueria per col·laborar amb la nova executiva berguedana.