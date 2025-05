Colònies a Borredà arriba als 50 anys amb «una salut més que excel·lent»

Era l'any 1976 quan el Grup Colònies a Borredà va engegar la primera edició de colònies estivals per a infants a la Llar del Pare Coll de Borredà, després que la germana Montse i el pare Jordi fundessin l'agrupació ara fa 50 anys. Per commemorar l'efemèride, l'entitat desplega una programació diversa que serveix per celebrar l'aniversari i posar de manifest l'estat de salut "més que excel·lent" que, segons la presidència, gaudeix l'ens.

L'agenda arrencarà aquest dissabte, 24 de maig, amb un acte institucional a l'Ajuntament de Berga (11.30 hores). Rebran als responsables del grup l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez; la directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Clara Quirante; i el president de la Fundació Pare Tarrés, Josep Oriol Pujol. També hi assistiran altres membres del lleure català. La mateixa rebuda es farà al cap d'una setmana, el 31 de maig, per part de l'Ajuntament de Borredà, aprofitant la jornada de portes obertes a la casa de colònies (a partir de les 10.00 hores). En aquest cas, s'hi sumaran l'alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, i les germanes Dominiques.

El 7 de juny, es presentaran les tandes d'aquest estiu, compartint l'eix d'animació i la cançó d'aniversari. Serà a l'Institut Serra de Noet, a les 16.00 hores. Les tandes de colònies es viuran del 26 de juny al 8 d'agost, amb la tradicional estada a la Llar del Pare Coll de Borredà. Per la seva banda, la Ruta de Camells es durà a terme del 15 al 23 d'agost, a Canillo (Andorra) i Canyelles (el Garraf).

La commemoració de l'aniversari es reprendrà a la tardor, amb un cap de setmana festiu l'11 i el 12 d'octubre. La primera jornada es concentrarà al Pavelló d'Esports de Berga, amb una vetllada que inclou animació infantil amb Rikus, l'espectacle participatiu Cinquanta Anys de Revetlles, un sopar popular i un concert amb Thug Life i PD Anís i Moscatell. L'endemà, la proposta serà una matinal, amb una pujada a Queralt acompanyada per una xaranga i els dos gegants del grup (un d'ells s'estrena enguany, per l'aniversari), un esmorzar popular i una celebració al Santuari de Queralt.

Finalment, també hi haurà una pinzellada cultural. D'una banda, el Museu Comarcal de Berga acollirà una exposició pels 50 anys de Colònies a Borredà, de l'11 de novembre al 10 de desembre. Així mateix, la cloenda inclou la presentació del llibre 50 anys de colònies i la projecció d'un documental fet a partir de testimonis de persones vinculades amb l'entitat i la mateixa celebració, al llarg de mig any. Aquest punt final es viurà el 22 de novembre, a partir de les 19.00 hores, al Cinema Patronat.

Cinc dècades d'història i 4.900 persones vinculades

La programació de l'aniversari s'ha fet pública aquest dimarts, en una roda de premsa del president de Colònies a Borredà, Enric Barrios, i la vicepresidenta, Ariadna Cortina. Ambdós han incidit en la solidesa de l'entitat, que ha aconseguit arrelar la proposta i mantenir-se, al dia sense perdre la seva essència. Això ha permès, ha assenyalat el president, que més de 400 nens, nenes i adolescents s'embarquin cada estiu a l'oferta de lleure educatiu que ha consolidat el grup en aquests 50 anys. En total, estimen que unes 4.900 persones han passat per les colònies, amb una relació que, en alguns casos, ha anat des dels 5 als 18 anys. En aquest sentit, la presidència ha posat en relleu l'esforç altruista i desinteressat de les desenes de voluntaris que, any rere any, fan possible les colònies.

A banda de les activitats, l'entitat dona forma a l'efemèride amb un nou logotip per renovar la imatge corporativa. Està inspirat en una figura humana que es mostra activa i que juga amb el fulard blanc i verd com a "element identitari". També s'ha fet un emblema amb motiu dels 50 anys, que uneix la nova imatge amb l'anterior. Encara pel que fa a les arts plàstiques, l'ens ha aprofitat l'avinentesa de l'aniversari per repintar el pati del local de Berga, refent les pintures de Valentí Gubianes. En darrera instància, la presidència ha anunciat que estan treballant en l'enregistrament d'un cançoner propi i popular del lleure català.