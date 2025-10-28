El Berguedà reflexiona sobre el futur socioeconòmic en una jornada a Cal Vidal

La Colònia Vidal ha acollit aquest diumenge la jornada Economia per la vida al Berguedà: construïm un Berguedà post-creixement. Es tracta d'una proposta pensada per incitar a la reflexió col·lectiva al voltant dels reptes i oportunitats de la comarca cap a un model econòmic més just, sostenible i arrelat al territori. L'activitat ha estat impulsada per la Taula de l'Economia Social i Solidària del Berguedà, i es troba dins del seu calendari d'acció.
La jornada ha combinat espais de debat, ponències i activitats participatives, totes elles amb el mateix objectiu: posar el focus en la necessitat d'impulsar models econòmics adaptats a la realitat socioambiental de la comarca i en la importància de situar les persones i el benestar col·lectiu al centre de les polítiques de desenvolupament local. D'aquesta manera, l'arrencada va ser a càrrec de Salvador Pueyo (ICTA, CREAF) i Julia Gosinger (ICTA, Ajuntament de Navàs), amb una conversa sobre les propostes per a una Catalunya post-creixement i la sobirania alimentària com a eix de transformació ecosocial, moderada per Laura Muixí (Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central).
L'agenda va continuar amb una taula rodona titulada Transició ecosocial al Berguedà en un món en crisi. Hi van participar Juan del Río (Xarxa Ecolise de municipis en transició), Sergi Cot (Ajuntament de Girona), Fina Santamaria (Grup Decreixement del Berguedà i el Ripollès) i Hector Aranda (Grup de Defensa de la Natura del Berguedà), sota la moderació d'Anna Mundet (Assemblea Catalana de Transició Ecosocial). D'altra banda, també es van dur a terme accions com una pausa amb esmorzar, una exposició sobre cooperativisme històric, una Botiga Gratis i un racó d'entitats locals.
La jornada va culminar amb una visita guiada al projecte Vidàlia i un dinar popular elaborat per la seva cooperativa. L'esdeveniment va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Puig-reig, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. La Taula treballa en un seguit d'accions dins l'estratègia pactada per l'òrgan, i també avança en la cerca d'aliances amb altres actors comarcals d'interès, han informat des de l'ADB.